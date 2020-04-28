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Petrol Ofisi’nden sektörde bir ilk

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, ‘Petrol Ofisi İle Geleceğe Bir Adım’ staj programını online platforma taşıyarak öncülüğünü bu alanda da devam ettirdi. Üniversitelilere uzaktan erişim ile staj yapma olanağı tanıyan program, gerçek iş ortamına çok yakın bir deneyim sunmak üzere tasarlandı. Atandıkları projelerde 3 ay boyunca staj yapacak üniversite öğrencileri, Petrol Ofisi’nin zengin online eğitim programlarından, iş ve teknik eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimleri için de yararlanabilecekler.

Petrol Ofisi’nden sektörde bir ilk
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Pandemi nedeniyle birçok şirket, mevcut iş modellerini değiştirmek zorunda kaldı. Bu dönüşüme adapte olabilenler hiç şüphesiz, sonraki süreçte de artık daha yenilikçi, daha güçlü, çevik ve esnek bir kültüre gerçek anlamda sahip olacaklar. Petrol Ofisi, uzaktan çalışma sürecine en hızlı geçiş yapan ve yenilikçi uygulamaları ile bu alanda da öncülük eden şirketler arasında yer alıyor. Petrol Ofisi bu öncülüğü ile şimdi de akademik eğitime katkı sağlıyor. Petrol Ofisi, sektöründe yine bir ilki gerçekleştirerek, üniversite öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeni ile şirketlerin staj programlarını iptal etmesinden kaynaklanan mağduriyetine yenilikçi bir çözüm sunuyor. “Petrol Ofisi İle Geleceğe Bir Adım” staj programı tamamen online’a taşınıyor.

Petrol Ofisi’nin sunduğu online staj programı, öğrencilere gerçek bir iş deneyimine çok yakın bir tecrübe yaşatmak üzere kurgulandı. Sınıf içi eğitimlerin tamamının online platforma taşındığı “Petrol Ofisi İle Geleceğe Bir Adım” programında stajyerler, Petrol Ofisi’nin halen devam eden projelerine atanacak. Stajyerler bu projeler üzerinde, 3 ay boyunca takım arkadaşlarıyla çalışacak. Stajyerlerin üzerinde çalışabilecekleri projeler de, onların uzaktan da katkı sağlayabilecekleri ve yenilikçi bakış açılarını yansıtabilecekleri şekilde yeniden tasarlandı.

“İptal etmek ya da ertelemek yerine çok kısa bir sürede online platforma taşıdık”

Petrol Ofisi’nin işveren mottosu olan “Gelişimin Öncüsü” bakış açısını en çok bu dönemde yaşattıklarını belirten Petrol Ofisi CHRO’su Neslihan Yalçın, “Öğrenci arkadaşlarımıza dolu dolu bir deneyim sunduğumuz ‘Petrol Ofisi İle Geleceğe Bir Adım’ staj programımızın bu yılki başvuru süreci sırasında, maalesef pandemi ülkemize de ulaştı. Güncel koşulları göz önüne aldığımızda, özellikle öğrenci arkadaşlarımızın uzun süredir evlerinde olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurarak, hızlı bir şekilde aksiyon aldık. Programı iptal etmek ya da ertelemek yerine, sektöre öncülük eden bir uygulamaya geçerek, ‘Petrol Ofisi İle Geleceğe Bir Adım’ staj programımızdaki tüm süreçleri çok kısa bir sürede online platformlara taşıdık” dedi.

“Zengin online eğitim programımızdan, kişisel gelişimleri için de yararlanabilecekler”

Sektörde bir ilk olan online staj programı ile kurumla hiçbir fiziksel teması olmayan bir kitleye online olarak Petrol Ofisi’ni tanıtacaklarını vurgulayan Neslihan Yalçın, “Bu ilk deneyim, bizler için de çok heyecan verici. Her bir departman için yaptıkları işi, kültürümüzü ve gelecek vizyonlarını anlattıkları kısa videolar çekiyoruz. Stajyer arkadaşlarımız, hem bu videoları izleyerek, hem de kendi ekipleri dışından kişilerle birebir rehberlik görüşmeleri yaparak kurum iklimini anlayacak ve hissedecekler. Stajyerlerimizi bekleyen çok değerli ve zengin bir içeriğe sahip olan online eğitim programımızdan; teknik bilgi becerilerini geliştirebilecekleri gibi kişisel gelişim, zaman yönetimi, stres yönetimi gibi birçok farklı alanda da destek alabilecekler. Her stajyere atanacak Staj Rehberleri ise günlük olarak gerçekleştirecekleri video konferanslarla, stajyerlerimize hem rehberlik yapacak hem de proje gelişmelerini takip edecekler” açıklamasında bulundu.

“Online staj programımız, aynı zamanda yaşayan bir süreç olacak”

Program boyunca yapacakları düzenli kısa anketler ile stajyerlerden geri bildirim alacaklarına da değinen Neslihan Yalçın, “Bu staj programının online olmasının önemli bir avantajı da, anlık geri bildirimlerle sürekli gelişecek bir süreç olması. Aldığımız geri bildirimlerle, hızlı uyarlamalar, geliştirmeler yapabileceğiz. İK ekibi olarak bizler de düzenli olarak onlarla online buluşmalar yaparak sorularını yanıtlayacağız. Hatta program kapsamında, stajyerlerimizin kendi aralarındaki kaynaşmaya bir parça katkı sağlamak adına, bu genç gruba özel iş dışı online aktiviteler ve yarışmalar da tasarladık” diyerek, bu deneyimini yaşamak isteyen üniversitelileri ‘Petrol Ofisi İle Geleceğe Bir Adım’ online staj programına davet etti.

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Petrol OfisiOnline StajPetrol Ofisi İle Geleceğe Bir AdımNeslihan Yalçın
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