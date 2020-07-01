Peynir ödüllerinin abonesi oldu

Tüm dünyada çocukların bağışıklığını güçlendirmek ve onlara peyniri sevdirmek için üretilen, D vitamini ile zenginleştirilmiş şekil şekil peynir ‘Muratbey Misto’, Dünya Süt ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde ‘En İyi Çocuk Ürünü’ kategorisinde finale kalarak büyük bir başarı kazandı. Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, bu başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak “Muratbey Misto bu yarışmada finale kalan tek Türk markası oldu. Daha önce de aynı yarışmada Muratbey Burgu ile “En İyi Peynir “ ödülünü kazanmıştık. İnovasyona verdiğimiz değerin yurt dışında da takdir görmesi bizleri motive ediyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de peynirciliğin gelişimine yön veren Muratbey’in en seçkin ürünlerinden, dünyanın D vitamini ile zenginleştirilmiş ilk şekil şekil çocuk peyniri ‘Muratbey Misto’, 2020 Dünya Süt ürünleri İnovasyon Ödülleri’nden (World Dairy Innovation Awards 2020) başarıyla döndü. Misto, 20 farklı kategori için 12 ülkeden 245 başvurunun yapıldığı yarışmada ‘En İyi Çocuk Ürünü’ kategorisinde finalist olma başarısı gösterdi. Muratbey daha önce de aynı yarışmada en beğenilen ürünlerinden ‘Burgu’ ile ‘En iyi Peynir’ kategorisinde birinci olarak, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatmıştı. Muratbey’in sürdürülebilir inovasyon projelerinden birinin daha taçlandırılmış olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “İnovatif ürünlerimizle özel peynirler kategorisinde uzun süredir Türkiye pazar lideri konumundayız. Yenilikçi peynirlerimiz yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük bir beğeniyle tercih ediliyor. Misto bu yıl Dünya Süt Ürünleri İnovasyon Ödülleri’nde tüm kategoriler içinde finale kalan tek Türk markası oldu. Daha önce de aynı yarışmada Muratbey Burgu ile “En İyi Peynir “ ödülünü kazanmıştık. İnovasyona verdiğimiz önemin yurt dışında da takdir görmesi bizleri gururlandırıyor. Misto D vitaminiyle zenginleştirilmiş içeriğiyle inovasyon kültürümüzün en seçkin örneklerinden biri oldu. Özellikle salgın hastalıklara karşı çocuklarımızın bağışıklığını desteklemek adına Misto’yu oldukça önemsiyoruz” diye konuştu.

Misto çocuklar için ‘Mükemmel D vitamini kaynağı’

Çocuklara peyniri sevdirmek için birbirinden sevimli 6 farklı hayvan çeşidiyle sofralara konuk olan Muratbey Misto, D vitamini yönünden zengin içeriğiyle çocukların bağışıklığını destekliyor. 100 gramında 5 mcg D vitamini bulunan Muratbey Misto 2 yaş üstündeki tüm bireylerin günlük D vitamini gereksiniminin yüzde 33'ünü tek başına karşılıyor. ABD gıda yönetmeliği FDA’ya göre ‘Mükemmel D vitamini kaynağı’ olarak tanımlanan Muratbey Misto, az tuzlu, benzersiz lezzetinin yanı sıra, pandemi döneminde ihtiyaç duyulan ekstra vitamin takviyesini de sağlamış oluyor.