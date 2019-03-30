Pınar Deniz, sosyal sorumluluk üstlendi hayranlarından övgü aldı! Türkiye’deki tüm CarrefourSA’larda yaygınlaştırılması hedeflenen Ataşehir Belediyesi, CarrefourSA, AGİD ve Tohum Otizm Vakfıyla iş birliği ile “Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız” sloganıyla hazırlanan “E – Atık Toplama” projesine Pınar Deniz'den tam destek geldi.

Türkiye’deki tüm CarrefourSA’larda yaygınlaştırılması hedeflenen Ataşehir Belediyesi, CarrefourSA, AGİD ve Tohum Otizm Vakfıyla iş birliği ile “Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanınızdayız” sloganıyla hazırlanan “E – Atık Toplama” projesi kapsamında Ataşehir’de bulunan CarrefourSA’lara, atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanabilmesi için kutular kondu. Vatandaşlar, ömrü dolmuş veya atık haline gelen elektrikli ve elektronik küçük eşyalarını ve lambalarını CarrefourSA’lardaki toplama kutularına atarak otizmli çocukların eğitimine destek sağlamış olacaklar. Tohum Otizm Vakfı gönüllüsü başarılı oyuncu Pınar Deniz, herkesi, kullanılmayan elektrikli ve elektronik eşya ve lambaları Ataşehir’deki CarrefourSA’lara getirerek hem geri dönüşüme destek, hem de otizmli çocukların eğitimlerine katkı sağlamaları için projeye destek olmaya davet etti.



Bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya geliyor



Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2.500 çocuktan birine otizm tanısı konulurken, bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya gelmektedir. Dünyada her 20 dakikada 1 çocuğa otizm tanısı konulmaktadır. Ülkemizde 0-19 yaş grubu arasında yaklaşık 434.010 otizmli çocuk ve gencimizden, okullaşabilen ve eğitime erişebilenlerin sayısı sadece 30.050’dir. Eğitim her çocuğun anayasal hakkıdır ama otizmli çocuklar için eğitim haktan da öte tek çaredir.



Erken Tanı ve Eğitimle, Otizmli Bir Çocuk Yeniden Doğabilir!



Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise, erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitim. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık %50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabiliyor, büyük ilerleme kaydedilebiliyor ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor. Burada en önemli nokta olabildiğince erken dönemde (18 ay civarı) tanı koyulması ve haftada en az 30 saati bulan yoğun bir eğitim alınması. Özellikle 3 ile 5 yaş arasında bu yoğun eğitimin alınması çok kıymetli. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, vakfın kuruluş amacının da erken tanı ve eğitimle otizmli çocukları topluma, eğitim hayatına, sosyal hayata kazandırmak ve ekonomiye yük olmaktan çıkıp toplumsal yaşama katkıda bulunacak bağımsız bireyler haline getirebilmek olduğunu söylüyor.

