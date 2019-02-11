PINAR SÜT, 1973 YILINDAN BUGÜNE SÜT ÜRETİCİLERİ İLE EL ELE İdil Yiğitbaşı: “1973’te başlattığımız kırsal kalkınma modeli ile başta Ege Bölgesi’nde olmak üzere 18.000 süt üreticimiz, 3.000 çalışanımız ve bayilerimizle her yaş grubundan insanımıza sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmak için çalışıyoruz. “

1973’ten bugüne Türkiye’nin öncü ve lider gıda markası olan Pınar Süt, 7-10 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda üreticileriyle bir araya geliyor.



Sektöre yönelik gelişmelerin, ürünlerin ve teknolojilerin sergilendiği bir platform niteliği taşıyan, üretici ve firmalara yönelik çözüm önerileri sunan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na Pınar Süt olarak katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; “46 yıl önce çalışanlarımızla, üreticilerimizle ve tedarikçilerimizle birlikte büyümeyi, tüketicilerimiz ile birlikte uluslararası alanda söz sahibi olan bir “bölgesel güç” olmayı ana hedefimiz olarak belirledik. Bugün Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yatırımlarımızla üreticilerimizle birlikte hayvancılığının kalkınması için çalışmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımız, bölgelerin üreticisi ve tedarikçisi ile tarımsal altyapısının iyileştirilmesi ve değer yaratma kapasitesinin arttırılmasına hizmet ediyor. Yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevre ve doğaya önem veren, insan kaynağını dikkatle değerlendiren, her zaman AR-GE çalışmaları ile kendini ve ürünlerini geliştiren bir felsefeyle hareket ediyoruz. Üreticilerimizi iş ortaklarımız olarak görüyor, ticari faaliyetlerimizle yarattığımız ekonomik değerlerden tüm paydaşlarının fayda sağlayabilmesini amaçlıyoruz. Sürdürülebilir büyüme için, herkesin işini daha iyi yapması gerektiği bilinciyle, 46 yıldır aralıksız olarak çalışıyoruz.” dedi.



Pınar Enstitüsü’nün “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi eğitim programı ile 4 yılda 7 binin üzerinde üreticiye ulaştığını belirten İdil Yiğitbaşı “Ege, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde birlikte çalıştığımız küçük süt üreticilerini hayvan sağlığı, hayvan beslenmesi konusunda eğitiyoruz. 18.000’i aşkın üreticimizi daima destekliyor, Türkiye’de kaliteli süt üretiminin artmasına katkıda bulunuyoruz. Ürettiğimiz kaliteli ve sağlıklı süt ve süt ürünleri ile dünyanın belli başlı ülkelerine ulaşıyor. İhracat hacmimizle sektöründe yakın coğrafyanın bölgesel gücü olma yolunda ilerliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.



Sağlık ve kalite misyonu ile Pınar ürünleri, tadım etkinlikleri ile Fuar İzmir’de A Hol’de bulunan standında üreticileri ile buluşuyor. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise en büyük dört tarım fuarından biri olan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda yer alan Pınar Süt, tüm üreticilerini ve tüketicilerini fuara davet ediyor.

Türkiye’de tarım sektörünün en önemli buluşma noktası olarak nitelendirilen, bu yıl “Gıda ve Tarımda Dış Ticaret” temalı olan fuarı 60’tan fazla ülkenin, yaklaşık 300 bini aşkın yerli ve yabancı katılımcının ziyaret etmesi bekleniyor.

Ziyaretçiler Fuar İzmir A holünde yer alan Pınar standında Pınar’ın tüketicilerine sunduğu yenilikler konusunda bilgi sahibi olacak, ürünleri tadabilecek.



