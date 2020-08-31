Pipette doğaya dönüş

Sürdürülebilir çevre programları kapsamında doğaya karışabilen kağıt pipet üretimi, plastik pipetlere karşı atağa geçti. Posta Gazetesi'nden Murat Gülderen'in haberine göre; Türkiye’de de yerli ve milli üreticiler, tam kapasiteyle çalıştıklarında ayda 50 milyon adedin üzerinde kağıt pipet üretebildikleri gibi bunların büyük kısmını da ihraç etmeye başladı. The Pro Eco’nun Başkanı Mesut Demir, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk bilinciyle 2016’da İstanbul Silivri’de kurdukları fabrikayı ayda 25 milyon adet kapasiteye kadar çıkardı.

ÖZEL SERTİFİKA

Ulusal ve uluslararası en büyük restoran ve kafe zincirleri ile otellere kağıt pipet üretimi yaptıklarını anlatan Mesut Demir, “Endüstri 4.0 sistemine uyum sağlayan fabrikamızda 40 kişi çalışıyor. Kağıt pipet maliyeti, plastiğe göre 3 kat daha fazla olduğundan Türkiye’de henüz istenen potansiyele ulaşamadık. Pazarda bizim gibi 5-6 oyuncu var. Ancak biz pazarı domine eden firmayız. Tüm sağlık denetimlerinden geçtik. Avrupa Orman Konseyi tarafından da sertifikamızı aldık” diye konuştu.

PLASTİK BİTİYOR

İngiltere, Fransa, Hollanda ve İspanya’da plastik pipet kullanılmadığına dikkat çeken Mesut Demir, “Türkiye’de de 2 yıla kadar plastik pipet kullanımı sona erecek. Türkiye kağıt pipeti yakın zamana kadar ithal ediyordu. Biz ve bizim gibi yerli üreticiler pazarda varlığını güçlendirince ithalat bitti. Ortalama 500 yıl doğada çözünmeyi bekleyen bir plastik pipetin aksine, kağıt pipet yüzde 100 kendini geri dönüştürebilir özellikte, doğa dostu bir ürün” dedi.

HAMMADDE AVRUPA’DAN

Kafe ve restoranlara giderek kağıt pipetin önemi hakkında eğitimler verdiklerini belirten Mesut Demir, şunları söyledi: “Türkiye’de ayda 50-60 milyon adet pipet tüketiliyor. Bunun 10 milyonunu kağıt pipet oluşturuyor. Yani pazar payı yüzde 10. Hammadde olan kağıdı Avrupa’dan getiriyoruz. Hammaddeyi oluşturan ağaçlar ise Avrupa Orman Konseyi’nin onayı ve izlenebilirliği doğrultusunda yetiştiriliyor ve doğaya zarar vermeden kesiliyor.”

KİRLİLİĞİN YÜZDE 8’İ

Türkiye’de kişi başı aylık pipet tüketiminin 5 adet olduğu belirtiliyor. Kişi başı yıllık plastik tüketimi ise 90 kilogram. Plastik pipetler ayrıca, küresel plastik kirliliğinin de yüzde 8’ini oluşturuyor. Plastik pipetler aynı zamanda su canlıları için de tehlike yaratıyor. Deniz canlılarının yüzde 44’ü her yıl plastik yutuyor, pipetler hayvanların vücuduna da saplanabiliyor.