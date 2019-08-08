A Para’nın Ana Medya Sponsoru olduğu ve Medyafors Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen, Ufrad desteği ve Era Türkiye Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 10-13 Ekim İstanbul Yeşilköy CNR Fuar Merkezinde, Franchise ve Markalı Bayilik veren firmaları, mal ve hizmet sağlayan tedarikçileri, girişimci ve yatırımcılarla 17. kez buluşturacak.
KOBİ platformunda, KOBİ’lerin sesine kulak veren A Para, iş dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı programlarla patronlar dünyasını ekrana taşıyarak, yüksek kalite HD yayınlarıyla tematik kanallara kısa zamanda yepyeni bir soluk getiriyor.
Sektör analizlerinden en güncel finans haberlerine; son dakika gelişmeleri ile piyasaların nabzını tutan A Para; Ana Medya Sponsoru olarak çeşitli sektörlerden en doğru haberleri ve uzman konuk değerlendirmeleriyle, Bayim Olur musun Fuarı’nın geniş özetini ekranlara taşıyacak.
A Para, dopdolu ve dinamik içeriği ile Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda katılımcı firmaların markalarını ön plana taşımalarında ve reklam ihtiyaçlarında onlara yardımcı olacak.
Piyasaların nabzını “Bayim Olur musun” Fuarı ile tutacak
Türkiye’nin Ekonomi Kanalı “A Para” piyasaların nabzını “Bayim Olur musun” Fuarı ile tutacak…
08 Ağustos 2019 Perşembe 10:59
A Para’nın Ana Medya Sponsoru olduğu ve Medyafors Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen, Ufrad desteği ve Era Türkiye Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 10-13 Ekim İstanbul Yeşilköy CNR Fuar Merkezinde, Franchise ve Markalı Bayilik veren firmaları, mal ve hizmet sağlayan tedarikçileri, girişimci ve yatırımcılarla 17. kez buluşturacak.