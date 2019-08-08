Piyasaların nabzını “Bayim Olur musun” Fuarı ile tutacak

A Para’nın Ana Medya Sponsoru olduğu ve Medyafors Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen, Ufrad desteği ve Era Türkiye Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 10-13 Ekim İstanbul Yeşilköy CNR Fuar Merkezinde, Franchise ve Markalı Bayilik veren firmaları, mal ve hizmet sağlayan tedarikçileri, girişimci ve yatırımcılarla 17. kez buluşturacak.



KOBİ platformunda, KOBİ’lerin sesine kulak veren A Para, iş dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı programlarla patronlar dünyasını ekrana taşıyarak, yüksek kalite HD yayınlarıyla tematik kanallara kısa zamanda yepyeni bir soluk getiriyor.



Sektör analizlerinden en güncel finans haberlerine; son dakika gelişmeleri ile piyasaların nabzını tutan A Para; Ana Medya Sponsoru olarak çeşitli sektörlerden en doğru haberleri ve uzman konuk değerlendirmeleriyle, Bayim Olur musun Fuarı’nın geniş özetini ekranlara taşıyacak.



A Para, dopdolu ve dinamik içeriği ile Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda katılımcı firmaların markalarını ön plana taşımalarında ve reklam ihtiyaçlarında onlara yardımcı olacak.