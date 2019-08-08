Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Avukat Dr. Markus Heyn Avukat Metin Uracin
Bayram tatili öncesi “Yakıt Puanlar“ Opet'ten
“Yakıt Puanlar“ Opet'ten
Yola çıkan okusun
Yola çıkan okusun
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!

Piyasaların nabzını “Bayim Olur musun” Fuarı ile tutacak

Türkiye’nin Ekonomi Kanalı “A Para” piyasaların nabzını “Bayim Olur musun” Fuarı ile tutacak… 

Piyasaların nabzını “Bayim Olur musun” Fuarı ile tutacak
banner17

A Para’nın Ana Medya Sponsoru olduğu ve Medyafors Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen, Ufrad desteği ve Era Türkiye Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilecek Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 10-13 Ekim İstanbul Yeşilköy CNR Fuar Merkezinde, Franchise ve Markalı Bayilik veren firmaları, mal ve hizmet sağlayan tedarikçileri, girişimci ve yatırımcılarla 17. kez buluşturacak.

KOBİ platformunda, KOBİ’lerin sesine kulak veren A Para, iş dünyasının önde gelen isimlerinin ağırlandığı programlarla patronlar dünyasını ekrana taşıyarak, yüksek kalite HD yayınlarıyla tematik kanallara kısa zamanda yepyeni bir soluk getiriyor.

Sektör analizlerinden en güncel finans haberlerine; son dakika gelişmeleri ile piyasaların nabzını tutan A Para; Ana Medya Sponsoru olarak çeşitli sektörlerden en doğru haberleri ve uzman konuk değerlendirmeleriyle, Bayim Olur musun Fuarı’nın geniş özetini ekranlara taşıyacak.

A Para, dopdolu ve dinamik içeriği ile Avrupa’nın ve Ortadoğu’nun en büyük Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda katılımcı firmaların markalarını ön plana taşımalarında ve reklam ihtiyaçlarında onlara yardımcı olacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
A ParaBayim Olur MusunKOBİCNR Fuar MerkeziMedyafors Fuarcılık A.Ş.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5