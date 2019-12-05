Plastik Sektörün Birleştirici gücü

Yılmaz Parlar yazıyor... PAGEV’in plastiklerin hayatımızdaki yerine vurgu yapan ve bilinçli tüketim ile geri dönüşüm konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik kampanyası “Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok”

“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Perspektifinden Geri Dönüşüm” ana temasıyla düzenlen Kongre’de PAGEV, “Plastiğin doğada yeri yok, hayatımızda yeri çok” sloganıyla 7’den 70’e herkesi geri dönüşüm zincirinin bir parçası olmaya davet etdi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV), 14.’sünü düzenlediği “Türk Plastik Endüstri Kongresi 03 Aralık 2019 Salı günü Hilton Bomonti Hotel’de gerçekleşti.

Türkiye ve yurt dışından uzmanlar, sektör temsilcileri ve akademisyenler sektörün geleceğini geri dönüşüm çerçevesi endeksinde tartışdı.

Kongre; PAGEV 1. Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç, PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü Ercan Gülay’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Kongre’nin ilk oturumunda Erema CEO’su Manfred Hackl, Tomra Plastik Malzemeler ve Prosesleri Başkan Yardımcısı Dr. Harald Lehmann, Metin Bilgili Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdürü Metin Bilgili, EuPC Genel Müdürü Alexander Dangis konuşmacı oldular.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut, Arçelik Çevre Yöneticisi Zeynep Özbek, Pepsico Sürdürülebilirlik & Dış İlişkiler Müdürü Gözde Morkoç Nikelay, REC Türkiye Kıdemli Danışmanı Onur Akpulat İkinci oturumun konuşmacıları oldular.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde “Sıfır Atık için Geri Dönüşüm” paneli gerçekleşti.

Panelde; TOBB Kimya Sanayi Meclis Başkanı Timur Erk, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Birol Ekici, Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, MTM Plastik Geri Dönüşüm Genel Koordinatörü Taha Mahserci ve Adanus Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Nadir Gök sıfır atık için geri dönüşüm konusunu tüm yönleri ile konuştular.

PAGEV yan kuruluşu PAGÇEV ile 6 yılda 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığını geri dönüştürerek Türkiye ekonomisine 2 milyar 882 milyon TL’lik katkı sağladı.

“Sıfır Atık İçin Geri Dönüşüm” Başlıklı panelde, Plastik geri dönüşümü;

8 adet geri dönüştürülmüş plastik şişeden 1 forma elde edilir.

2.5 litrelik bir plastik şişenin geri kazandırılması durumunda 6 saatlik 60 watt’lık elektrik enerjisini tasarruf edilebilir.

35 adet 2,5 litrelik kullanılmış PET şişesinden bir uyku tulumu yapılabilir.

PET şişe ve plastik torbalarda geri dönüşümün enerji maliyeti orijinal enerji maliyetinin sadece yüzde 10’udur. Cam şişelerin geri dönüştürülmesi için gereken enerji orijinal üretim enerjisinin yüzde 66’sıdır.

Plastikler 120 ile 200 derecede geri dönüştürülürken diğer alternatif malzemeler 650 ile 1400 derecelerde geri dönüştürülüyor. Bilgileri yer aldı.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu yaptığı konuşmasında özetle “ Ekonomiye 2 milyar 882 milyon TL katkı sağladık. 2014 -2019 yılları arasında yaptığımız bu çalışmalar sayesinde 9 milyon 149 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı. 22 milyon 100 bin kWh elektrik tasarrufu, 1 milyar 102 milyon litre fosil yakıt tasarrufu ve 13 milyon 487 bin litre su tasarrufu sağlandı. Tüm bu atıkların geri dönüştürülmesi ve atık depolama sahalarına gönderilmemesi sayesinde 9 milyon 755 bin metreküp alandan tasarruf edildi. Bu rakamlardan elde ettiğimiz kazanıma baktığımızda 6 yılda ülkemize 7 Belgrad Ormanı kazandırdığımızı söyleyebiliriz. Geri dönüştürdüğümüz ambalaj atığı ise 50 milyon kişinin ambalaj atığına denk geliyor ki bu da AB’de geri dönüşümüyle övünen Norveç, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Avusturya, İsveç ve Belçika’nın nüfusunun toplamına denk geliyor. Geri dönüşüm alanındaki çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de hız kesmeden devam edeceğiz. 2020 yılında 95 belediye ile 15 milyon kişiye hizmet vererek 300 bin ton atığı kaynakta ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar geri dönüşüm eğitimi verdiğimiz kişi sayısı 50 bin ve bu rakamı çok daha ileriye taşımayı planlıyoruz.”dedi.

Eroğlu uzun uzun izah eden bilinçli tüketim ve farkındalık yaratma konusunda yine özetle “Toplum olarak amacımızın sıfır atık olması ve dönüştürülebilen her malzemenin yine doğaya en az yükü oluşturacak biçimde dönüştürülebilmesini yüreklendirmek gerekirken bugün tüm çevresel sorunları neredeyse sadece plastiğe bağlamış bir gündemle karşı karşıyayız. Plastikler düşmanımız değil. Plastikleri yasaklamak ve hayatımıza kattığı tüm iyi şeylerden yoksun kalmak, doğaya çöp atanları ve bilinçsiz tüketimi durdurmaz. Çözüm ise sorumlu ve bilinçli vatandaşlık için farkındalık yaratmak, geri dönüşüm seferberliği başlatmak.”açıklamada bulundu.