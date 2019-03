PLAT Yönetim Kurulu güven tazeledi

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) 9. Olağan Genel Kurul toplantısı, açılış konuşması ve Divan Kurulu’nun seçimi ile başladı. Divan Başkanlığına Aydın Okay seçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun sunumunu gerçekleştirerek yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin sunumu ve yapılan görüşmeler sonrası Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Sektör temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen Genel Kurul’da PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer ve ekibi oybirliği ile yeniden yönetime seçilerek güven tazeledi.



PLAT Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonrası üç yıl boyunca görev yapacak olan Yönetim Kurulu şöyle şekillendi: PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Hatiboğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil Topak, Yönetim Kurulu Üyeleri; Füsun Erkal, Faruk Yıldız, Ertan Küçükkapılı ve Kenan Demirtaş.



PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, Genel Kurulda kendilerine duydukları güven için sektör temsilcilerine teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Her türlü zorluğa rağmen tüketiciye en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunmak için var gücüyle çabalayan sektörümüz, ülke ekonomisine yarattığı değeri günden güne artıyor. PLAT Derneği olarak üretici ve tedarikçi firmalarımızın faaliyetlerine katkı sağlamak, sektörümüzü ileriye götürmek amacıyla hayata geçirdiğimiz projelere hız kesmeden devam edeceğiz. PL sektöründe gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde yaşanan gelişmeleri yakından izliyoruz. Yurtdışı fuar ve organizasyonlarda ülkemizi temsil ediyoruz. Perakende sektörünün tüm önemli oyuncularını buluşturduğumuz Private Label Zirvemiz, her geçen sene daha fazla katılıma sahne oluyor. Denemeden Olmaz sosyal sorumluluk projemiz ile Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarımıza fen laboratuvarları açıyoruz. Ayrıca kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz PLAT Akademi ile sektörümüzdeki bilgi ve farkındalık çıtasını yükseltmek hedefindeyiz. Her biri sektörümüzün önemli ve deneyimli isimlerinden oluşan Yönetim Kurulumuz ile sektörümüze ve topluma değer katan projeleri hayata geçirmek için yolumuza devam edeceğiz. Üyelerimizden aldığımız destekle birlikte çalışacak ve başaracağız”.



PLAT Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:



Asil Yönetim Kurulu Listesi



M. İmer ÖZER

Yönetim Kurulu Başkanı

Koruma Temizlik A.Ş.



Hakan HATİBOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nazar Kimya Sabun ve Deterjan San. Tic. A.Ş



Kamil TOPAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Aps Ambalaj-Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi A.Ş.



Füsun ERKAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Kestane Kaynak Suları San. ve Tic. Ltd. Şti.



Faruk YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Tibet İth. İhr. ve Koz. San. A.Ş



Ertan KÜÇÜKKAPILI

Yönetim Kurulu Üyesi

Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş



Kenan DEMİRTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş

Yedek Yönetim Kurulu Listesi



Didem SAYIN

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.



Burcu KARAKUZ

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Hobi Kozmetik A.Ş.



Celal ALTUNTAŞ

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Aerofa Aerosol Dolum San. Tic. A.Ş.



Erdinç GÜNEYLİ

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Güneyliler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.



Fatih ÇALLAK

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Sudesan Temizlik Ürünleri ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.



Murat ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Seluz Kimya Kozmetik Tic. ve Sanayi A.Ş.



İzzet KOHEN

Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Eurotab Avrasya Ev Bakım ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Asil Denetleme Kurulu Listesi



Hüseyin DURSUN

Denetleme Kurulu Başkanı

Endeks Kimya San. ve Tic. A.Ş.



Recai GAZİOĞLU

Denetleme Kurulu Üyesi

Erka Ambalaj San. Tic. A.Ş



Şenol ŞEN

Denetleme Kurulu Üyesi

Şensan Plastik ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.

Yedek Denetleme Kurulu Listesi



Ersan KAYNAŞ

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

İzmit Sakarya Nakl. Kim. Gıda ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.



Haluk GİRAY

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Sarten Ambalaj San. A.Ş.



Elif GÜZEL

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.