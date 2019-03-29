PLAT Yönetim Kurulu güven tazeledi

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) 9. Olağan Genel Kurul toplantısı, açılış konuşması ve Divan Kurulu’nun seçimi ile başladı. Divan Başkanlığına Aydın Okay seçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun sunumunu gerçekleştirerek yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin sunumu ve yapılan görüşmeler sonrası Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Sektör temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen Genel Kurul’da PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer ve ekibi oybirliği ile yeniden yönetime seçilerek güven tazeledi.
PLAT Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonrası üç yıl boyunca görev yapacak olan Yönetim Kurulu şöyle şekillendi: PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Hatiboğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil Topak, Yönetim Kurulu Üyeleri; Füsun Erkal, Faruk Yıldız, Ertan Küçükkapılı ve Kenan Demirtaş.
PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, Genel Kurulda kendilerine duydukları güven için sektör temsilcilerine teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Her türlü zorluğa rağmen tüketiciye en kaliteli ürünü en uygun fiyata sunmak için var gücüyle çabalayan sektörümüz, ülke ekonomisine yarattığı değeri günden güne artıyor. PLAT Derneği olarak üretici ve tedarikçi firmalarımızın faaliyetlerine katkı sağlamak, sektörümüzü ileriye götürmek amacıyla hayata geçirdiğimiz projelere hız kesmeden devam edeceğiz. PL sektöründe gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde yaşanan gelişmeleri yakından izliyoruz. Yurtdışı fuar ve organizasyonlarda ülkemizi temsil ediyoruz. Perakende sektörünün tüm önemli oyuncularını buluşturduğumuz Private Label Zirvemiz, her geçen sene daha fazla katılıma sahne oluyor. Denemeden Olmaz sosyal sorumluluk projemiz ile Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarımıza fen laboratuvarları açıyoruz. Ayrıca kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz PLAT Akademi ile sektörümüzdeki bilgi ve farkındalık çıtasını yükseltmek hedefindeyiz. Her biri sektörümüzün önemli ve deneyimli isimlerinden oluşan Yönetim Kurulumuz ile sektörümüze ve topluma değer katan projeleri hayata geçirmek için yolumuza devam edeceğiz. Üyelerimizden aldığımız destekle birlikte çalışacak ve başaracağız”.
PLAT Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Asil Yönetim Kurulu Listesi
M. İmer ÖZER
Yönetim Kurulu Başkanı
Koruma Temizlik A.Ş.
Hakan HATİBOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nazar Kimya Sabun ve Deterjan San. Tic. A.Ş
Kamil TOPAK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Aps Ambalaj-Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi A.Ş.
Füsun ERKAL
Yönetim Kurulu Üyesi
Kestane Kaynak Suları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Faruk YILDIZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Tibet İth. İhr. ve Koz. San. A.Ş
Ertan KÜÇÜKKAPILI
Yönetim Kurulu Üyesi
Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş
Kenan DEMİRTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş
Yedek Yönetim Kurulu Listesi
Didem SAYIN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Burcu KARAKUZ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hobi Kozmetik A.Ş.
Celal ALTUNTAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Aerofa Aerosol Dolum San. Tic. A.Ş.
Erdinç GÜNEYLİ
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Güneyliler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Fatih ÇALLAK
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Sudesan Temizlik Ürünleri ve Ambalaj San. Tic. A.Ş.
Murat ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Seluz Kimya Kozmetik Tic. ve Sanayi A.Ş.
İzzet KOHEN
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Eurotab Avrasya Ev Bakım ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Asil Denetleme Kurulu Listesi
Hüseyin DURSUN
Denetleme Kurulu Başkanı
Endeks Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Recai GAZİOĞLU
Denetleme Kurulu Üyesi
Erka Ambalaj San. Tic. A.Ş
Şenol ŞEN
Denetleme Kurulu Üyesi
Şensan Plastik ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.
Yedek Denetleme Kurulu Listesi
Ersan KAYNAŞ
Denetleme Kurulu Yedek Üyesi
İzmit Sakarya Nakl. Kim. Gıda ve Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.
Haluk GİRAY
Denetleme Kurulu Yedek Üyesi
Sarten Ambalaj San. A.Ş.
Elif GÜZEL
Denetleme Kurulu Yedek Üyesi
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş.
PLAT Yönetim Kurulu güven tazeledi
Geçtiğimiz yıl yüzde 70 artışla 50 milyar liralık ciroya ulaşan özel markalı ürünler (Private Label) sektörünün ülkemizdeki gelişimine liderlik eden PLAT Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2019 Cuma günü Kocaeli Workinn Hotel’de yapıldı. Sektörün deneyimli isimlerinden İmer Özer Başkanlığındaki PLAT Yönetim Kurulunun güven tazelediği genel kurul geniş katılımla gerçekleştirildi.
29 Mart 2019 Cuma 20:47
Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) 9. Olağan Genel Kurul toplantısı, açılış konuşması ve Divan Kurulu’nun seçimi ile başladı. Divan Başkanlığına Aydın Okay seçildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun sunumunu gerçekleştirerek yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin sunumu ve yapılan görüşmeler sonrası Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Sektör temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen Genel Kurul’da PLAT Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer ve ekibi oybirliği ile yeniden yönetime seçilerek güven tazeledi.