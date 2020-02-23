Polonez yatırıma devam diyor

Polonez, Türkiye’nin en eski et ve et ürünleri markalarından biridir. Polonez’in yolculuğu Ordulu iki kardeş olan Veysel ve Gürel Akkaş’ın Abant Çiftliği şarküteri zincirini kurmalarıyla başlıyor. Yani ilk işleri şarküteri işletmeciliği. Bu alandaki ürün eksikliğini fark ederek üretim yapmaya karar vermişler ve 1986 yılında Polonez’i kurmuşlar. Böylece mağazacılıktan sanayiciliğe adım atmışlar. Bugün işlerin başında aileden Mustafa Akkaş var. Polonez’in Genel Müdürlüğünü ise Andaç Günsoy yapıyor. Bugün 100’ün üzerinde Polonez markalı ürünler yerel ve ulusal market zincirleri, oteller, ev dışı tüketim sektöründe tüketici ile buluşuyor. 5 bin metrekare kapalı alanda yıllık 8 bin ton kapasiteli fabrikası İstanbul Çatalca’da bulunuyor. Bu tesislerde 500’ün üzerinde kişi istihdam ediliyor. Öğrendiğimize göre Polonez yeni yatırım hazırlıkları yapıyormuş. Geçen yıl kapasite artırmaya dönük 2 milyon Euro değerinde bir yatırım yapılmıştı. Bu yöndeki yeni hat yatırımları da devam ediyormuş. Ancak bizim vereceğimiz haber yepyeni bir yatırım hazırlığı ile ilgili. Çatalca’daki fabrikanın bulunduğu alanda sıfırdan bir yatırımın planları yapılıyormuş. Buraya en az mevcut tesis kadar yatırım yapılacakmış. 2020 sonunda bu yatırımın temelinin atılması öngörülüyormuş. 2021 yılında inşaat bitirilir ise 2022 yılında da yeni fabrika devreye girecekmiş. Yatırımın kesin fizibilite çalışmaları tamamlanmamış ama 50-70 milyon TL aralığında bir yatırımdan söz ediliyor. Yatırım sürecini ise Polonez Genel Müdürü Andaç Günsoy yürütüyormuş. Andaç Günsoy, bir taraftan yatırım planlarını hazırlarken diğer taraftan da şirketi büyütme planları içinde. Geçen yıl yüzde 25 büyüyen Polonez için bu yıl da yüzde 20’nin üzerinde büyüme hedefi koymuş.

Yeri gelmişken Polonez ile ilgili önemli bir kulis bilgisini daha paylaşalım. Markanın bilinirliği, pazardaki yeri güçlü olunca yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor. İsmi şimdilik sır gibi saklanan bir firma stratejik ortaklık için Polonez’in sahipleri ile temasa geçmiş. Türkiye’ye girmek isteyen bu yatırımcı Polonez’e ortaklık teklif etmiş. Henüz netleşmiş bir durum yok fakat duyduğumuza göre yabancı yatırımcı oldukça istekliymiş. PARA DERGİSİ