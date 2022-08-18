Papara’nın Ürün, İş Geliştirme ve Satıştan Sorumlu POS Çözümleri Direktörlüğü’ne Alper Sinan Pişkin getirildi. Sinan Pişkin, Ödeme Sistemleri alanında edindiği 16 yıllık tecrübesiyle bundan sonra Papara’ya katkı sağlayacak, bilgi birikimlerini aktaracak. Papara’da üst düzey bir atama gerçekleşti. Daha önce DgPays’te Satış ve İş Geliştirme Grup Müdürü olarak görev alan Alper Sinan Pişkin, 2022 Ağustos ayı itibariyle Papara’ya Ürün, İş Geliştirme ve Satıştan Sorumlu POS Çözümleri Direktörü olarak atandı. 16 yıllık tecrübeye sahip olan Pişkin, Papara’da işyerleri ve kullanıcılara Soft POS, Android Pos tarafında yeni nesil ürünler ve sadakat programları ile çözümler sunmaktan sorumlu olacak. Ödeme sistemleri, POS ve kredi kartı perakende satışında tecrübeli olan Sinan Pişkin, perakende müşteri yönetimi, kilit müşteri yönetimi, müşteri edinme, takım kurma ve yönetme konularında önemli yetkinliklere sahip. Alper Sinan Pişkin Kimdir? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi mezunu olan Alper Sinan Pişkin, profesyonel kariyerine 2006 yılında Birmot – Otokoç A.Ş.’de Satış Danışmanı olarak başladı. Daha sonra Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Bölge Yöneticisi olarak görev yapan Pişkin, sırasıyla Yapı Kredi A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Yöneticisi, Alternatif Bank A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Müdür Yardımcısı,Verifone’da Kurumsal Satış Müdürü ve elektronik para şirketi Dgpays’te Satış ve İş Geliştirme Grup Müdürü olarak görev aldı. Sinan Pişkin, Ağustos 2022 tarihinden itibaren de Papara’da POS tarafında Ürün, İş Geliştirme ve Satıştan Sorumlu direktör olarak görev yapmaya başladı.



