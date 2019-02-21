Poyraz Zeytinyağları Horeca Fuarı’nda

Poyraz Zeytinyağları, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) işbirliğinde ilk kez İzmir'de düzenlenen otel ekipmanları ve ev dışı tüketim fuarı olan Horeca Fair’e katıldı.
Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı ile Ege 4. Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı olarak beraber organize edilen Horeca Fair’in ilk kez İzmir’de düzenlendiğini ifade eden Poyraz Zeytinyağları Genel Müdürü Soykan Yanya, “Daha önce Kuşadası’nda düzenlenen bu fuarın İzmir’de düzenlenmesi özellikle otel ve ev dışı tüketim sektörünün ilgisini bu fuara daha çok çekti. Biz de her zaman olduğu gibi Poyraz Zeytinyağları olarak fuarlara göstermiş olduğumuz ilgimizi bu fuardan da esirgemedik” dedi.
Ev dışı yemek sektöründe Poyraz kalitesi
Özellikle ev dışı profesyonel tüketimin en önemli oyuncuları olan otel ve restoran mutfaklarını da Poyraz Zeytinyağları ile tanıştırma fırsatı sunduğu için Horeca Fuarı’na özel ilgi gösterdiklerini söyleyen Yanya, “Ev kullanımı piyasasında edindiğimiz yer ve ürünlerimizin kalitesini aynı şekilde restoran ve otel mutfaklarında da sağlayacak olan adımları her zaman atıyoruz. Bu tarz profesyonel mutfak sektörünün temsilcileri ile dirsek teması içinde olduğumuz Horeca Fair gibi profesyonel mutfak sektörlerine yönelik fuarlara devam edeceğiz” diye konuştu.
Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı ile Ege 4. Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı olarak beraber organize edilen Horeca Fair’in ilk kez İzmir’de düzenlendiğini ifade eden Poyraz Zeytinyağları Genel Müdürü Soykan Yanya, “Daha önce Kuşadası’nda düzenlenen bu fuarın İzmir’de düzenlenmesi özellikle otel ve ev dışı tüketim sektörünün ilgisini bu fuara daha çok çekti. Biz de her zaman olduğu gibi Poyraz Zeytinyağları olarak fuarlara göstermiş olduğumuz ilgimizi bu fuardan da esirgemedik” dedi.
Ev dışı yemek sektöründe Poyraz kalitesi
Özellikle ev dışı profesyonel tüketimin en önemli oyuncuları olan otel ve restoran mutfaklarını da Poyraz Zeytinyağları ile tanıştırma fırsatı sunduğu için Horeca Fuarı’na özel ilgi gösterdiklerini söyleyen Yanya, “Ev kullanımı piyasasında edindiğimiz yer ve ürünlerimizin kalitesini aynı şekilde restoran ve otel mutfaklarında da sağlayacak olan adımları her zaman atıyoruz. Bu tarz profesyonel mutfak sektörünün temsilcileri ile dirsek teması içinde olduğumuz Horeca Fair gibi profesyonel mutfak sektörlerine yönelik fuarlara devam edeceğiz” diye konuştu.