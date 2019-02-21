Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda Bursa Trabzon dünya
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“

Poyraz Zeytinyağları Horeca Fuarı’nda

Horeca Fair’in yıldızı Poyraz oldu

Poyraz Zeytinyağları Horeca Fuarı’nda
banner17
Poyraz Zeytinyağları, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) işbirliğinde ilk kez İzmir'de düzenlenen otel ekipmanları ve ev dışı tüketim fuarı olan Horeca Fair’e katıldı.
 
Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı ile Ege 4. Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı olarak beraber organize edilen Horeca Fair’in ilk kez İzmir’de düzenlendiğini ifade eden Poyraz Zeytinyağları Genel Müdürü Soykan Yanya, “Daha önce Kuşadası’nda düzenlenen bu fuarın İzmir’de düzenlenmesi özellikle otel ve ev dışı tüketim sektörünün ilgisini bu fuara daha çok çekti. Biz de her zaman olduğu gibi Poyraz Zeytinyağları olarak fuarlara göstermiş olduğumuz ilgimizi bu fuardan da esirgemedik” dedi.
 
Ev dışı yemek sektöründe Poyraz kalitesi
 
Özellikle ev dışı profesyonel tüketimin en önemli oyuncuları olan otel ve restoran mutfaklarını da Poyraz Zeytinyağları ile tanıştırma fırsatı sunduğu için Horeca Fuarı’na özel ilgi gösterdiklerini söyleyen Yanya, “Ev kullanımı piyasasında edindiğimiz yer ve ürünlerimizin kalitesini aynı şekilde restoran ve otel mutfaklarında da sağlayacak olan adımları her zaman atıyoruz. Bu tarz profesyonel mutfak sektörünün temsilcileri ile dirsek teması içinde olduğumuz Horeca Fair gibi profesyonel mutfak sektörlerine yönelik fuarlara devam edeceğiz” diye konuştu. 
 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5