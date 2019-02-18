Progroup, şirketlere algoritmik düşünen yöneticiler yetiştiriyor

Geleceğin peşinde değil, önünde olma hedefiyle hizmet verdiklerini ifade eden Progroup Uluslararası Danışmanlık Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:



“Turquality ve marka konusunda verdiğimiz eğitimler; stratejik yol haritası, bütçe planlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, kurumsal yönetim, marka yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi, aile şirketleri yönetimi, süreç iyileştirme yönetimi, maliyetleri düşürme yönetimi gibi birçok konuyu kapsıyor. Bu alanlarda verdiğimiz eğitimlerle, şirketlere algoritmik düşünen yöneticiler yetiştirmekteyiz. Kısaca, bu hizmetleri alan firmaların, global pazarlarda rekabet etmesine ve markalaşmasına değer katıyoruz” dedi.



Progroup Uluslararası Danışmanlık, MÜSİAD Milli Markalar Çalışma Grubu, Turquality Patronlar Platformu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile “Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı”nın 1 Mart Cuma günü başlayacağını kaydeden Dr. Salim Çam, eğitimlerin Mart ve Nisan aylarında İTÜ Maçka Kampüsü’nde olacağını belirtti.



Turquality’de, 41 markaya hizmet verdi



Bugüne kadar mal veya hizmet üretimi yapan toplam 41 markaya hizmet verdiklerini anlatan Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hizmet verdiğimiz 41 markanın, Turquality kapsamına girmelerine rehberlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Turquality konusunda rehberlik yaptığımız bu markalar, bugün global dünyada başarılara imza atmaya devam ediyorlar. Progroup olarak bizim de hedefimiz, danışmanlık sektöründe dünyaca tanınan bir Türk markası olmaktır” diye konuştu.



İş modeli olan Turquality’de, stratejik yönlendirme yapılıyor



Turquality’nin bir teşvik ve destek programından ziyade bir iş modeli olduğunun altını çizen söyleyen Dr. Salim Çam, şunları kaydetti:

“2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde verilen destekler, aslında şirketlere stratejik yönlendirmeler yapmaktadır. Bu kapsamda; Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescil, yenileme, koruma; Tanıtım harcamaları; Mağaza Kira; Mağaza temel kurulum, dekarasyon, konsept mimari giderleri; Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon raf, dekorasyonlu köşe kira gideri ve mimari giderleri; Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test ve klinik test gidirleri; Franchise kira ve dekarosyonu, kurulumu, konsept mimari giderleri; Kurumsal alt yapıyı oluşturmaya yönelik danışmanlıklar; Hedef Pazarlara Yönelik danışmanlıklar; İstihdam; Pazar araştırması çalışması ve raporlama; Fuar; Depolama Hizmetleri; Gelişim yol haritası çalışması gibi geniş bir yelpazede destek sağlanmaktadır” diye konuştu.