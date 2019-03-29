Türkiye’nin ilk “Bina Tamamlama Sigortası” poliçesini üreten Ziraat Sigorta A.Ş. ile projede görev alan Rosenberg & Parker, Türkiye’nin ilk bina tamamlama sigortasının uygulandığı Tepe İnşaat’ın projesine şantiye denetimi gerçekleştirdi. Rosenberg & Parker’ın Türkiye CEO’su Meltem Bebekoğlu, “Bina tamamlama sigortasının ilk defa uygulandığı projeye şantiye denetimi gerçekleştirdik. Proje taahhüt edilen tarihte teslim edilecek.” dedi.



Proje ziyareti sırasında görüşlerini aktaran Rosenberg & Parker’ın Türkiye CEO’su Meltem Bebekoğlu, “BTS tüketicinin içini rahatlatan, vatandaşların birikimini güvence altına alan bir ürün. BTS’nin giderek yaygınlaşacağı bir yıl geçireceğiz. Bu konuda çok yoğun çalışıyoruz. 10 Aralık 2018 tarihinden beri Kentsel Dönüşüm projelerinde de kullanımı zorunlu hale geldi. BTS işin ehline kefil olduğundan bir nevi inşaat şirketlerini koruyan bir sözleşme, işi bitirebilecek müteahhitlerimize kredibilite sertifikası da diyebiliriz. Konut satışlarında hem vatandaşlarımıza güven unsuru oluyor hem de inşaat şirketlerinin taahhütlerine kefil olarak satışları destekliyor.” dedi.



“Bilinçli tüketici projede BTS’yi talep ediyor”



Bina tamamlama sigortasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Tepe İnşaat Genel Müdürü Atila Kemal Oğuz, “Yaklaşık on üç dönümlük bir alanın üzerinde projeye başladık. Yılsonu itibariyle teslim edilecek olan projemiz 98 ünite ve 16 bloktan oluşuyor. Projemizin yüzde 55’i tamamlanmış durumda. Yurt dışındaki projelerimizde bina tamamlama sigortalarını kullanıyoruz. BTS’nin Türkiye’de yaygınlaşacağını düşünerek bu süreci başlattık. Verdiğimiz tarihte müşterilerimize teslimleri yapacağız. Kanun koyucuların BTS’yi desteklemesi büyük önem taşıyor. Şu an için bu ürüne çok ciddi bir talep var. Büyük firmalar artık BTS’siz proje yapmak istemiyor. Bilinçli tüketici de projede BTS arıyor.” dedi.



Ziraat Sigorta Teknik Genel Müdür Yardımcısı Serpil Günal, “BTS’nin ilk kez uygulandığı Tepe İnşaat’ın Aura projesine şantiye denetimi gerçekleştirildi ve işlerin projeye uygun ilerlediğini görmekten memnun olduk. Bu proje bizlere ve sektördeki firmalara büyük bir örnek oluşturuyor. BTS’yi ilk başından beri takip ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklarla çalışıp gündemi takip ediyor ve ürünün gelişmesi konusundaki yenilikleri ürünümüze uyguluyoruz. Şirketimizce bu ürünün geliştirilmesi ve uygulanabilirliği konusundaki çalışmalarımız 2019 yılında da devam edecek. Ziraat Sigorta olarak Kefalet Sigortası’nın sadece bina tamamlama sigortası ürününü değil, diğer Kefalet Sigortası çeşitleri üzerinde de çalışılabilmesi konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. Kefalet Sigortası’nın sektörün büyümesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.