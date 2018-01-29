Projeyi yeşillendirdi altın ödülü kaptı

İş GYO’nun Tuzla Teknoloji & Operasyon Merkezi ve Tuzla Karma Projeleri, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş ve dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikası olan LEED ile ödüllendirildi.

LEED; Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik sertifikası olarak adlandırılıyor. Dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikası olarak bilinen LEED için her iki proje “Sürdürülebilir Alanlar”, “Su Verimliliği”, “Enerji ve Atmosfer”, “Malzeme ve Kaynaklar”, “İç Mekan Kalitesi”, “İnovasyon” ve “Bölgesel Öncelik Kredileri” kriterleri üzerinden değerlendirildi.

İş GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, açıklamasında şunları kaydetti: “Projelerimizi başından itibaren doğaya duyarlı bir anlayışla tasarlıyoruz. İş GYO’nun Tuzla Teknoloji & Operasyon Merkezi ve Tuzla Karma projelerinin aldığı LEED Gold Sertifikası bu hassasiyetimizin en önemli göstergelerinden biridir. Bundan sonraki projelerimizde de çevreye duyarlı yaklaşımımızı devam ettirerek örnek projelere imza atacağız.”



