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Qadraj seni çağırıyor

Baharın en güzel yanı yeşille yağmurun buluşma anıdır. Buna bir de güneşin ışıltısı eklenince, değmeyin keyiflere. Zamanın kapıları aralanır bir anda… Peki, tam da o an nerede olmak istersiniz? Sizi bilmem, ama ben belirledim bile. Beykoz’un en güzel köşesinde Göksu’da… 

Qadraj seni çağırıyor
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Demet Kalendergil yazıyor.. Adı kendinden büyük bir yerde; Qadraj’da… Boğazın ılık rüzgârıyla estiği, mavinin yeşile doyduğu nokta burası. İçiniz o kadar keyifle doluyor ki; ‘anlatılmaz yaşanır’ sözünün karşılığı bu olsa gerek. 



Kimsenin sizi içeriye davet etmesine gerek yok… Güzel kokuları takip etmeniz yeterli. Güler yüzlü çalışanların misafirperverliği sizi karşılıyor zaten. Buyur ediyorlar sizi ve o an rüya değil de gerçeğin içerisindeki bir hayalin en derininde olduğunuzu anlıyorsunuz. Evet, bu bir gerçek… İstanbul’da kendinizi bulacağınız ender yerlerden birisindeyim. Hangi açıdan bakarsanız bakın, Qadraj’nız hep mutluluğu resmeder halde.



8.000 metrekarelik bir kompleks. 300 kişilik kapalı, 100 kişilik ön bahçe ve 1500 kişilik açık etkinlik  alanı bulunan devasa bir yer burası. Etraftan mutluluk çığlıkları yükseliyor adeta… İnsanların huzuru seslerindeki ahenge yansımış durumda. Kimsenin kimseyi rahatsız edecek gereksiz bir vakti yok… Mekân her anınızı kıymetli hissettiriyor size. 



Henüz yeni açılmasına rağmen yemekleri, tatlıları, nargilesi ve kahvaltısı ile dillere destan olan Qadraj’ın en dikkat çekici özelliklerden bir tanesi de sipariş yöntemi.



Garsonların hizmet kalitesiyle büyülendiğiniz bu mekânda, siparişlerinizi özel geliştirilen bir sistem ile tablet üzerinden verebiliyorsunuz. 



Qadraj’ı Anadolu Yakasında oturanların yanı sıra Avrupa Yakasındaki İstanbullular da keşfetmiş. Haftanın her günü size haber salan mekân, özellikle hafta sonu temiz hava yeşillikler içerisinde kahvaltı hayali kuranlar için bulunmaz bir fırsat.



Siz envai çeşit kahvaltıların tadını çıkarıp, ailenizle sohbete dalarken, çocuklarınız mekân içerisindeki parkta adeta özgürlüklerini ilan ediyorlar. Size de sadece lezzetli menüler eşliğinde çay ya da kahve içmenin tadına varmak kalıyor.



Düğün, nişan, doğum günleri ve toplantılar gibi özel günlere de tanıklık eden Qadraj’da fiyatlar çok iyi, servis muhteşem… Her fırsatın düşünüldüğü bu mekânda bir sizin de bir Qadraj’ınız mutlaka olmalı…




 
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Anahtar Kelimeler:
QadrajGöksuAnadolu Yakası
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