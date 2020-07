Qatar Airways, Modern ve Çevreci Filosuyla Uçuş Ağını Genişletmeye Devam Ediyor

Qatar Airways, COVID-19 pandemi sürecinde uçuşlarını durdurmayan az sayıda global havayolu şirketinden biri oldu. Son teknoloji ve yakıt tasarrufu sağlayan karma uçak filosunun yardımıyla yarattığı sürdürülebilir ve çevreci çözümler sayesinde, genel talebin düşmesine rağmen her pazar için doğru uçak tipini seçerek uçuşlarına devam etme başarısını gösterdi. COVID-19’un seyahat talebi üzerindeki negatif etkisi nedeniyle Qatar Airways, varolan piyasa koşullarında ticari ve çevresel açıdan kullanılması uygun olmayan Airbus A380 filosunu uçurmama kararı aldı.

Qatar Airways yolcu ve kargo talebi anlamında global olarak pazarı sürekli takip ederek her uçuş noktası için en uygun uçak tipini belirlemekte ve uçuşlarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Yolcu ve kargo taleplerinin dengeli bir şekilde karşılanabilmesi adına havayolu Airbus 350 ve Boeing 787 filolarının tamamını kullanmakta ve böylece yolcularını evlerine güvenli bir şekilde taşımanın yanı sıra güçlü bir hava kargo kapasitesi de sunarak global ticareti desteklemekte ve temel tıbbi ve yardım malzemelerini gerekli yerlere ulaştırmaktadır.

Qatar Airways dünyadaki en büyük A350 filosuna sahip olmakla birlikte, A350-900 ve A350-1000 uçak tiplerini kullanan ilk havayolu. Halihazırda filosunda ortalama yaşı 2.5 olan ve mevcut havacılık pazarında en fazla koltuk kapasitesini sunan ve toplam filonun 49 adetlik bölümünü oluşturan A350, havayolunun uçuş ağını yeniden inşa etmesinde önemli bir rol oynamakta. Qatar Airways filosunda bulunan 30 adet Boeing 787 uçağı da havacılık pazarının düzelmeye başlamasıyla birlikte Avrupa hatları için en uygun kapasiteye sahip. Dünyanın COVID-19 krizinden çıkış için hazırlandığı bu dönemde Qatar Airways’in A350 filosu, stratejik anlamda en önemli uzun mesafe hatları olan Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik için en doğru seçim olduğunu göstermektedir.

Qatar Airways Grup CEO’su Akbar Al Baker: “Qatar Airways operasyonlarının sürdürülebilirliği anlamında havacılık endüstrisine güçlü bir şekilde liderlik etmektedir. Biz çevrenin korunması için sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz ve sürdürülebilirlik tüm grubumuzun iş planlamasında en ön sırada yer alıyor. Bu nedenle ortalama yaşı beşten küçük olan dünyanın en genç filolarından birine sahibiz. Filomuzda stratejiye ve çeşitliliğe dayalı olarak yaptığımız yatırımlar sayesinde, operasyonlarımızın devam edebilmesi belirli bir uçak tipine bağımlı kalmamamızı sağladı. Bu da bizi kriz döneminde uçuşlarına hiç durmadan devam edebilen dünyadaki birkaç global havayolundan biri, taşıdığımız iki milyondan fazla yolcu ile de dünyanın en büyük havayolu haline getirdi. Karma uçak filomuz kriz döneminde operasyonlarımıza devam etmemize ve yolcularımızı evlerine güvenle ulaştırmamıza olanak sağladı.

“Uçuş ağımızı yeniden inşa ettiğimiz bu dönemde yolcularımız kendilerini gitmek istedikleri yerlere ulaştıracak uygun bir uçuş tarifesi uyguladığımız ve her uçuş hattında mantıklı bir kapasite sunan doğru uçak tipi kullandığımız konusunda bize güvenebilirler. Sonuç olarak, yolcu talebi uygun seviyelere dönene kadar A380 uçak filomuzu kullanmayacağız. Çevresel etkileri üzerinde yaptığımız dikkatli çalışmalara istinaden, böylesine büyük bir uçağı düşük doluluk oranlarıyla uçurmanın çevre ile ilgili sorumluluklarımıza uymadığına ve ticari açıdan da anlamlı olmadığına karar verdik. Airbus A350 ve Boeing 787 uçaklarından oluşan genç filomuz halihazırdaki global talebe çok daha iyi cevap veriyor.

Qatar Airways, IATA’nın Çevre Değerlendirme Programı’nda en yüksek seviye için onay almış Ortadoğu’daki ilk havayolu. Bununla birlikte, merkezimiz olan Hamad Uluslararası Havalimanı, 2022 yılına kadar yıllık kapasitesini 53 milyon yolcuya çıkartma planımızın bir parçası olarak, Global Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi (GSAS) derecelendirmesinde 4-yıldız alma başarısı gösteren bölgedeki ilk havalimanı oldu.

Qatar Airways bir yandan temel görevi olan insanları evlerine ulaştırma ve krizden etkilenen bölgelere gerekli yardımları taşımaya odaklanırken, diğer yandan çevre ile ilgili sorumluluklarını da unutmadı. Doha’dan Londra, Guangzhou, Frankfurt, Paris, Melbourne, Sydney, Tokyo ve New York hatlarında A380 ile A350 uçak tiplerini kıyaslayan bir çalışma yaptık. Tipik bir tek-yön uçuş süresi boyunca, A350’nin A380’e oranla minimum 16 ton karbondioksit tasarrufu sağladığı sonucuna vardık. Yapılan analiz, her hatta, uçuş süresi boyunca A380’nin A350’ye oranla %80 daha fazla karbondioksit emisyonu yaptığını gördük. Melbourne, New York ve Toronto hatlarında A380 %95 daha fazla karbodioksit emisyonu yaparken, A350 yaklaşık 20 ton karbondioksit tasarrufu sağladı. Yolcu talebi uygun seviyelere ulaşana kadar Qatar Airways A380 filosunu yerde tutmaya devam edecek ve sadece ticari açıdan kazançlı ve çevreye duyarlı uçaklarla operasyonlarına devam edecek.

Qatar Airways’in sürdürülebilirlik konusuna verdiği önem, Hamad Uluslararası Havalimanı’nın altı yıl arka arkaya ‘Dünyanın En İyi Üçünçü Havalimanı’ ve ‘Ortadoğu’nun En İyi Havalimanı’ ödüllerini almasını sağladı. 2022’ye kadar yıllık kapasitemizi 53 milyondan fazla yolcuya çıkartmayı planlıyoruz, bu doğrultuda Hamad Uluslararası Havalimanı’nı yolcularımız için bölgenin en çok tercih edilen havalimalarından birisi olarak yeniden konumlandırmış olacağız. Terminal binası, yeşil binalar ve altyapıların puanlandığı Global Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi’nde (GSAS) Ortadoğu ve Afrika’nın 4-yıldız alma başarısı gösteren ilk havalimanı olacağız. Terminalimiz aynı zamanda yaratıcı enerji yeterliliği ölçütlerine sahip, LEED Gümüş sertifikalı bina olma özelliğine de sahip olacak.” diye konuştu.

Qatar Airways, 1 Temmuz itibarıyla Bali, Beyrut, Belgrad, Berlin, Boston, Edinburg, Larnaka, Los Angeles, Prag, Washington ve Zagreb dahil olmak üzere 11 uçuş noktasına yeniden uçmaya başladı. Bu, Qatar Airways’in uçuş ağını yeniden inşa etmeye başladığından bu yana tek bir gün içinde yapılan en fazla sayıda hat açılışı oldu. Havayolu, temmuz ayı sonuna kadar uçuş ağını haftada 450’nin üzerine çıkararak dünya çapında 70’den fazla uçuş noktasına ulaşmış olacak.