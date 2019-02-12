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Reis Gıda yeni ürününü tanıtıyor

Reis Gıda, yeni ürün serisini 13 şubat 2019 tarihinde Gastronometre'de pazara sunacak.

Reis Gıda yeni ürününü tanıtıyor
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1981 yılından bu yana, kuru gıda sektöründe faaliyet gösteren Reis Gıda, yeni ürün serisini pazara sunmaya hazırlanıyor. 

İçeriği ve özellikleriyle fark yaratacak yeni ürünlerin detaylarını, sektördeki gelişmeleri, markanın hedef ve yatırımlarını Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'in anlatacağı toplantıda Reis Gıda Beslenme Uzmanı Dilara Koçak da obezitesiz yaşam, sağlıklı ve dengeli beslenme önerilerini paylaşacak. 

 

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