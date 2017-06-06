Reklam karakteri dizi oyuncusu oldu DenizBank, televizyon reklamları için hayata geçirdiği ‘Deniz Adam’ karakterini, başarılı yönetmen Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği internet dizisi Görünen Adam’ın senaryosuna entegre ederek, ezber bozan bir projeye daha imza attı.

Başak Berber yazıyor - DenizBank, ülkemizde örnekleri giderek artan internet diziciliği alanında iddialı bir işe imza attı.



Banka, bundan önce 2009 yılında, Beyazıt Öztürk ve Erdal Özyağcılar’ın “Robinson ve Cuma” tiplemelerini canlandırdığı reklam serileriyle marka bilinirliğine önemli katkı sağlamıştı. Özellikle filmlerin seri halde çekilip yayınlanması dolayısıyla maliyet yönetimi anlamında sektörüne bir inovasyon örneği kazandırmıştı. Şimdi sektöre yön verecek bir projeyi daha hayata geçiren DenizBank’ın televizyon reklamlarında gördüğümüz ‘Deniz Adam’ karakteri, Leyla ile Mecnun, Beş Kardeş ve Ben de Özledim gibi fenomen yapımlarla adından söz ettiren yönetmen Onur Ünlü’nün yazıp yönettiği internet dizisi Görünen Adam’da, dizi karakteri olarak senaryonun bir parçası haline geliyor.





1 ayda 163 bin abone



Daha önce sektörde benzeri yapılmamış uygulama, izleyicilerin de olumlu tepkisini toplayarak, Youtube üzerinden yayına girdiği 15 Mayıs ‘tan itibaren 163 bin kanal abone sayısıyla 9 milyon üzerinde izlendi. Böylece dijital dünyada son dönemde yapılan içerik çalışmaları arasında en yüksek erişim oranlarını yakaladı. Dizi ayrıca 175 bin üzerinde beğeni ve 20 bin üzerinde paylaşım ile sektöründeki benzer projelerin yaklaşık 20 katı etkileşim elde etmiş oldu.



Erkan Kolçak Köstendil, Osman Sonant, Selim Bayraktar gibi sevilen isimlerin yer aldığı 10 bölümlük seride, DenizBank’ın ürün, hizmet ve uygulamaları, Murat Kapu’nun canlandırdığı ‘Deniz Adam’ aracılığıyla zor anlarında dizinin kahramanı Kurtuluş’a yardımcı olması amacıyla sunuluyor. Proje, DenizBank’ın, dijital dünyanın içine doğmuş Y ve Z kuşağı ile temas noktalarının artırmasına sağladığı desteğin yanı sıra, bankanın kurulduğu günden bu yana ‘Sanata Evet’ mottosuyla devam ettirdiği kültür sanat yatırımlarının devamlılığı açısından da önem arz ediyor.