Reklamverenlerin Hedef Kitlesine Müzikle Ulaşmasının En Güzel Yolu; Spotify

2 milyondan fazla çalma listesi ve 170 milyon aylık aktif kullanıcısı ile Spotify dünyanın en çok tercih edilen online müzik platformu. Türkiye ise günde ortalama 148 dakika müzik dinleyerek Spotify’ı en çok kullanan ülkelerden biri. Reklamverenlerin hedef kitlelerine erişmek için önemli ve keyifli bir fırsat olan Spotify, daha etkin kullanım sağlayacak en yeni ürünlerini duyurdu.



Spotify Türkiye reklam satış temsilcisi Adcolony’nin EMEA bölgesinden sorumlu CEO’su Volkan Biçer konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Kullanıcıların vakitlerinin çoğunu geçirdiği Spotify, reklam verenlerinde hedef kitlelerine erişmek için önde gelen tercihlerinden. Yeni duyurulan Sponsored Playlist ve Branded Playlist ürünlerine yoğun talep olacağına inanıyorum” dedi.



Reklamverenlerin hedef kitlenisinin gününün bir parçası olmak için duyurulan yeni ürünler şöyle;



Sponsored Playlists

Diğer sponsorlu ürünlerden farklı olarak, Spotify’da bulunan ve hali hazırda milyonlarca takipçisi bulunan çalma listeleri markaların sahiplenmesine açıldı. Milyonlarca takipçisi olan spor, dans, konsantrasyon çalma listeleri artık markalar tarafından sahiplenilebiliyor. Takipçisi olan popüler çalma listelerine sponsor olma şansı yakalayan markalar hedef kitlelerinin müzik keyfine ortak oluyor ve sürekli bir görünürlük kazanıyorlar.



Branded Playlists

Spotify Branded Playlists, markaların hedef kitleleri için hazırladıkları özel çalma listeleri anlamına geliyor. Spotify ekibinin zevkli DJ’leri tarafından hazırlanan bu çalma listeleri marka ruhuna ve kampanya mesajına uygun şarkılarla dolu Örneğin yaz kampanyaları için yaz şarkılarından oluşan bir çalma listesini sahiplenen marka, kullanıcıların en güzel anlarını da sahiplenmiş oluyor.



Reklam verenlere özel DJ’ler tarafından hazırlanan çalma listeleri markaya özel görseller, açıklamalar ve çalma listesi isminden oluşuyor. Spotify’da verilen reklamlar ile bu listelerin iletişimi yapılırken listeler markaların web siteleri ve sosyal medya hesaplarında da paylaşılabilir şekilde hazırlanıyor. Böylece kulaktan kulağa yayılarak medya harcamasının da ötesinde bir erişim sağlıyor.





Ölçümlenebilir Audio, Display ve Video Reklamlar

Audio reklamlar ile her an hedef kitlelere ulaşma şansı verirken, Spotify reklam ürünleri display ve video reklam seçenekleri de sunuyor. Dijital dünyanın marka güvenliği ve reklamların görüntülenmesi konularındaki sorunlarına da bağımsız ölçümleme araçları ile çözüm sunuyor. Spotify üzerinde yapılan reklam yayınları MOAT, IAS (Integral Ad Science) ve Nielsen ile ölçümlenebiliyor.



