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Sağlık Bakanlığı'na maske desteği

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, Türkiye'nin salgınla mücadelesi kapsamında başlatılan seferberliğe destek vererek yeni bir maske üretim teknolojisine geçiyor.

Sağlık Bakanlığı'na maske desteği

Özellikle koronavirüs ile mücadelede en ön sıralarda bulunan ve hayatları pahasına bu işlerini devam ettiren sağlık çalışanlarına destek vermek, bu günlerde büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda son dönemin en büyük ihtiyaçlarından birinin giderilmesi adına harekete geçen Altınyıldız Classics, üretim tesislerinde tamamen sterilize koşullarda maske üretimi gerçekleştiriyor. İlgili makamlar tarafından onaylanan kriterlere uygun materyaller kullanılarak üretilen maskeler, Sağlık Bakanlığı’na teslim ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
SAĞLIK BAKANLIĞIAltınyıldız ClassicsMaskeKoronavirüs
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