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Sağlık çalışanları için antibakteriyel kumaştan tulum ürettiler

Daha önce fabrikalarında maske ve sağlık personeli kıyafeti üretimine başlayan marka, şimdi de sağlık çalışanlarına özel anti bakteriyel bir kumaştan tulum üretimini tamamlayarak covid19 ile mücadeleye destek sağlamaya devam ediyor.

Sağlık çalışanları için antibakteriyel kumaştan tulum ürettiler

Korono virüsü ile mücadeleye başladığımız ilk günden bu yana sağlık çalışanlarına desteğini her alanda göstermeye çalışan Doğtaş, yüksek maliyetli anti bakteriyel bir kumaşı temin ederek fabrikasında binlerce sağlık çalışanına özel tulum diktirdi. Daha önce sağlık çalışanları için maske, kıyafet, yatak üreten ve mücadelede biz de varız diyen marka, bu özel tulumlar ile bizim için gece gündüz çalışan ve hayatlarını riske atan sağlık çalışanlarının özel bir şekilde korunmasına da destek olmak istiyor. 

Tüm mağazalarında yüksek koruma önlemleri alan ve evden alışveriş imkanını mümkün kılan uygulamalarıyla Covid19 mücadelesinde etkin rol oynayan marka, tüm mağazalarında ise maske bulundurarak hem mağaza müşterilerine hem de maske temin etmek için mağazalara ulaşan kişilere hizmet etmeye çalışıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Doğtaş Sağlık ÇalışanlarıCovid19Doğtas
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