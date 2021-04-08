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Sağlıklı yatak ve iyi uyku konusunda uzman

Yatak odası dekorasyonunun kalbi olan yataklarda işlevsel, konforlu ve modern tasarım trendlerini uygulayan Lova, Young Star ile fark yaratıyor. Tüm yatak odasının ruhunu değiştiren Young Star yataklar, canlı renkleriyle enerji verirken, özgün ve estetik merkezli bir tasarım sunuyor.

Sağlıklı yatak ve iyi uyku konusunda uzman
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Lova, Young Star modelinin özel çalışılmış katmanları, ergenlik döneminde şekillenen kas, kan dolaşımı ve iskelet yapısı göz önünde bulundurularak tasarlandı. Gençlere yönelik 3 farklı renk alternatifi ve yıkanabilir alezi bulunan yatak modeli, sağlıklı bir uykuyu garanti ediyor. 

3 farklı renk seçeneğiyle odalara renk geliyor.

Lova Young Star, gri, mor ve pembe renkleri ve baza özelliğiyle de ekstra saklama alanı sağlıyor. Çıkarılabilir ve yıkanabilir ped kullanımı sayesinde ise, hijyen konusunda da kolaylık sunuyor. Sağlık konusunda oldukça hassas olan Lova, yatakların büyük bir kısmında sunduğu 48 saatte teslimat sözünü, Young Star için de tutuyor.

Tüm Lova ürünleri için www.lovayatak.com adresini ziyaret edebilirsiniz.  

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Anahtar Kelimeler:
LovaYoung Star
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