Sağlıklı yatak ve iyi uyku konusunda uzman

Lova, Young Star modelinin özel çalışılmış katmanları, ergenlik döneminde şekillenen kas, kan dolaşımı ve iskelet yapısı göz önünde bulundurularak tasarlandı. Gençlere yönelik 3 farklı renk alternatifi ve yıkanabilir alezi bulunan yatak modeli, sağlıklı bir uykuyu garanti ediyor.

3 farklı renk seçeneğiyle odalara renk geliyor.

Lova Young Star, gri, mor ve pembe renkleri ve baza özelliğiyle de ekstra saklama alanı sağlıyor. Çıkarılabilir ve yıkanabilir ped kullanımı sayesinde ise, hijyen konusunda da kolaylık sunuyor. Sağlık konusunda oldukça hassas olan Lova, yatakların büyük bir kısmında sunduğu 48 saatte teslimat sözünü, Young Star için de tutuyor.

Tüm Lova ürünleri için www.lovayatak.com adresini ziyaret edebilirsiniz.