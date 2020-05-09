Salgın inşaat malzemesi ihracatını olumsuz etkiledi

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Mart 2020 sonuçları açıklandı. Yeni yılın ilk iki ayında iç piyasanın da canlanmasına rağmen inşaat malzemeleri sanayisi ağırlığını ihracata vermeye devam etmiş ve ihracat ocak-şubat aylarında artmıştı. Ancak mart ayında pazarlarda yaşanan olumsuz gelişmeler ihracatta değer olarak düşüşe neden oldu.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılı mart ayında değer olarak geçen yılın mart ayına göre yüzde 5,8 geriledi. Miktar olarak geçen yılın mart ayına göre yüzde 22,4 yükselen inşaat malzemeleri sanayi ihracatı 5,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Ancak miktar olarak artan ihracatın değer olarak düşmesine, ihracat birim fiyatlarındaki gerileme neden oldu.

İhracat birim fiyatı son 7 yılın en düşük seviyesine indi

İnşaat malzemeleri ihracatında ortalama birim fiyatı 2019 yılı mart ayında 0,43 dolar/kg iken 2020 yılı mart ayında 0,33 dolar/kg oldu. İhracat birim fiyatları, yaşanan bu düşüş ile son 7 yılın en düşük ortalama ihracat birim fiyatları seviyesine geriledi.

İthalat mart ayında beklenmedik şekilde arttı

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak mart ayında geçen yılın mart ayına göre yüzde 3,2 artarak 229 bin ton oldu. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ise mart ayında geçen yılın mart ayına göre yüzde 4,8 artarak 585 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri ithalatı yeni yılın ilk üç ayında da artış eğilimini sürdürdü. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı ise mart ayında 2019 yılı mart ayına göre yüzde 2 arttı ve 2,51 dolar/kg seviyesinden 2,56 dolar/kg seviyesine çıktı.

İhracat birim fiyatları 7 alt sektörde geriledi

2020 yılının mart ayında 8 alt ürün grubundan 7’sinin ihracat birim fiyatları 2019 yılı mart ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri alt gruplarda farklı oranlarda gerçekleşti. Fiyatı artan tek sektör yüzde 18 ile ağaç ve ahşap ürünleri oldu. Mart ayında prefabrik yapıların ihracat birim fiyatı yüzde 29,9 düştü. Mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 25 geriledi. Yalıtım malzemesi ortalama ihraç birim fiyatı da yüzde 14,5 azaldı. Kimyasal bazlı ürünlerin ihracat birim fiyatı ise 2020 yılı mart ayında yüzde 4 düşerek en sınırlı gerileme yaşanan alt sektör oldu.

Mineral ürünler ihracat miktarını artırdı

2020 yılının mart ayında 8 alt ürün grubundan 5’inde ihracat miktar olarak geçen yılın mart ayının üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı mart ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 65 ile prefabrik yapılarda oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör yüzde 33,4 ile mineral ürünler oldu. Diğer artış gösteren sektörlerde miktar yükselişi sınırlı kaldı. Ağaç ve ahşap ürünlerinde ihracat miktar olarak yüzde 18,6 düştü. Elektrik malzemeleri ve kimyasal ürün ihracatı da miktar olarak düştü.

Mart ayında ihracatını değer olarak artıran iki alt sektör oldu

2020 yılının mart ayında 8 alt ürün grubunun 6’sında ihracat değer olarak geçen yılın mart ayının altında gerçekleşti. 2020 yılı mart ayında değer olarak sadece 2 alt sektör artış gösterdi. Prefabrik yapılarda ihracat değer olarak yüzde 15,8 yükseldi. İhracatı değer olarak artan diğer alt sektör yüzde 0,9 ile mineral ürünler oldu. Değer olarak ihracatı en çok düşen sektör yüzde 11,1 ile yalıtım malzemeleri oldu. Elektrik malzemeleri ihracatı da değer olarak yüzde 10,7 düştü. Demir çelik ürünleri ihracatı değer olarak yüzde 7,5, metal bazlı ürünlerin ihracatı da yine değer olarak yüzde 6,3 geriledi.

Toplam sanayi ihracatı yüzde 20,7 düştü

Türkiye sanayisi 2020 yılı mart ayında ihracata ağırlık vermeye devam etmekle birlikte Covid-19 etkileri ile pazarlarda bozulmalar ile karşılaştı. Mart ayında Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı değer olarak geçen yılın mart ayına göre yüzde 20,7 düştü. İhracatta uzun süre sonra önemli bir aylık düşüş yaşandı. Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2020 yılının mart ayında bir önceki yılın mart ayı ile aynı kaldı. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları ise 2019 yılı mart ayında 1,46 dolar/kg iken, 2020 yılı mart ayında 1,16 dolar/kg seviyesine indi.