Sanayide topuk sesleri ile fark yarattı

Kadına ve insana değer veren, bu anlamda stratejilerini, insan kaynakları politikalarını oluşturan ve hayata geçiren bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyleyen Atalay,“Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadın çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırarak onların karar verici pozisyona gelmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kadının yaşam mücadelesi verdiği bir ülkede kadının kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, kadını, üstüne basarak söylüyorum hangi sektör olursa olsun, iş yaşamının içine dahil eden her girişim desteklenmeli, cesaretlendirilmeli” dedi.

“STK’larda da aktifim”

İkinci nesil aile üyesi olarak firmalarında Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüttüğünü söyleyen Atalay, “Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Bunun yanında TOBB Torbalı Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler İzmir İcra Kurulu üyesiyim. Türkiye Kalite Derneği’nde gönüllü olarak EFQM Mükemmellik Modeli Ödül değerlendiriciliği de yapıyorum. Sadece kendi şirketimizde değil Sivil Toplum Kuruluşları’nda da bulunmaya özen gösteriyorum” diye konuştu.

Türkiye’ye döviz kazandırıyor

Ana faaliyet alanlarının züccaciye ve mutfak endüstrisi sektöründe tencere kulpları ve mutfak gereçlerinin tamamlayıcı aksesuarlarının üretimi olduğunu ifade eden Atalay,“Çeyrek asırdır ağırlıklı olarak Avrupa pazarı olmak üzere üretiminin yüzde 85’ini ihraç ederek ülkemize döviz kazandıran bir firmayız” dedi.

Bu sektörde yer alan global tencere markalarının sadece tedarikçisi değil aynı zamanda proje ve çözüm ortağı olduklarını söyleyen Atalay, “2015 yılından bu yana buzdolabı kulpları imalatı ile beyaz eşya sektöründe de yerimizi aldık. Aynı zamanda paslanmaz çelikteki bilgi birikimimiz ve denizciliğe olan ilgimizin de etkisi ile 2008 yılında oluşturduğumuz Mutlu Marine markamızla tekne ve yat firmalarına proje ortaklığı yaparak paslanmaz çelik tekne ve yat aksesuarları üretiyoruz” diye konuştu.

Enerjisi güneşten

Pandemi döneminde yatırımlarımıza ve projelerimize ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Atalay, sözlerini şöyle tamamladı: “2018-2020 yılı stratejik amaçlarımızdan biri olan insan ve çevre odaklılık konusunda iki önemli çalışmayı tamamladık.Bureau Veritas tarafından akreditasyonu tamamlanan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelendirmemizi de gerçekleştirerek İSG, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemlerimizin Entegre Yönetim Sistemi çatısı altında yönetimini sağladık. 2020 Mart ayında alt yapı hazırlıklarını tamamladığımız Enerji Verimliliği Projemiz kapsamında fabrika binamızın çatısına Güneş Enerjisi Santrali kurarak fabrikamızda kullandığımız enerjinin yüzde 80’ini güneşten elde ederek çevre dostu bir firma olma yönünde ilerleme kaydettik. Bu projemiz kapsamında yatırım ve belgelendirmelerimiz devam edecek”