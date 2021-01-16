Sanko Enerji Salihli JES törenle açıldı

Sayın Recep Tayyip Erdoğan jeotermal enerjide Türkiye’nin dünya sıralamasında dördüncü sırada olduğunu hatırlattı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının önemime dikkat çekerek Sanko Grubu’na teşekkür etti.

Enerji Bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Tancan’ın yanı sıra Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül, Salihli Kaymakamı Mehmet Kâmil Sağlam ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’in de hazır bulunduğu açılış töreni, Sanko Holding Onursal Başkanları Sayın Abdulkadir Konukoğlu ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu’nun bizzat katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Muhittin Taşdoğan, Müslüm Yüksel, Nejat Koçer, Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek de törene katılan konuklar arasındaydı.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konukoğlu, Sanko Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Akyol ile Sanko Enerji CEO’su Ziya Erdem ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu açılış için santrale geldiler.

Toplam 54,5 MW kurulu güç ile yıllık 500 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek kapasiteye sahip olan JES-2 ve JES-3 santralleri sayesinde yaklaşık 200 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak JES-2 ve JES-3 jeotermal santralleri sayesinde toplam 280 bin ton CO2 salınımının önüne geçilecek.

Ekim 2017’de devreye alınan 15 MW kurulu güce sahip JES-1 santrali de dahil olmak üzere, Sanko Enerji tarafından 250 milyon dolar yatırım maliyeti ile gerçekleştirilen jeotermal santralleri, bugün itibarı ile %99,5 emreamadelikle tam kapasite olarak hizmet veriyor.

Sanko Enerji, jeotermal kaynakları sadece elektrik enerjisine dönüştürerek ülke ekonomisine kazandırmakla kalmayıp, Salihli Belediyesi ile birlikte 8.600 konutun jeotermal kaynaklarla ısıtılması için bir proje yürüttü. Bu proje kapsamında, ısıtma sistemine beş adet üretim kuyusu ve bir adet pompa terfi istasyonu eklenerek Salihli Belediyesinin ısıtma sisteminin kapasitesi %130 oranında artırıldı.

Tüm yatırım kararlarına doğaya saygı ilkesini gözeten Sanko Enerji proje kapsamında ayrıca santral ve çevresine 12 bin ağaç dikti.