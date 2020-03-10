Sanko Enerji, yenilenebilir enerjide onu seçti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında santrale 12 adet Cypress ünitesi ve iki adet 3 megavatlık ünite kurulacak.

Cypress ünitelerinin iki parçalı kanatları GE Yenilenebilir Enerji'nin İzmir Bergama'da bulunan üretim tesislerinde üretilecek.

Sanko Enerji ve GE Yenilenebilir Enerji'nin birlikte inşa edeceği ikinci karasal rüzgar santralinini inşaatının yılın son çeyreğinde tamamlanıp ticari faaliyete geçmesi planlanıyor. Güney RES'in, 71 bin evin ihtiyacını karşılamaya yetecek temiz enerji üreterek yaklaşık 200 bin ton karbondioksit tasarrufu sağlaması bekleniyor.

GE Yenilenebilir Enerji, bugün Sanko Enerji’nin Türkiye’deki 70 MW kapasiteli Güney Rüzgar Santrali’ne 12 adet Cypress ünitesi ve 2 adet 3 MW ünite sağlayacaklarını açıkladı. Rüzgâr çiftliği, 71.000 evin ihtiyacını karşılamaya yetecek temiz enerji üretecek, yaklaşık 200.000 ton CO2 tasarrufu sağlayacak. Proje, Türkiye’nin, enerji ihtiyacının üçte ikisini yenilenebilir enerjiyle karşılama hedefine ulaşmasına yardımcı olacak. Bursa’da kurulacak olan rüzgâr santralinin, 2020 yılının son çeyreğinde inşaatının tamamlanıp ticari faaliyetlerine başlaması planlanıyor. GE’nin iş kapsamında, 10 yıllık servis anlaşması da yer alıyor.

Güney Rüzgâr Santrali, Sanko Enerji ve GE Yenilenebilir Enerji’nin birlikte inşa edeceği ikinci karasal rüzgâr santrali olacak. Bu iş birlikteliği, GE’nin Türkiye’de bu alandaki en büyük karasal rüzgâr türbini Cypress platformu için aldığı üçüncü sipariş olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, bu projeyle birlikte GE’nin Türkiye’de bugüne kadar üretmiş olduğu kurulu rüzgâr enerjisi sistemlerinin toplam kapasitesi 1,2 GW’a ve ürettiği rüzgâr türbini sayısı 500’e çıkmış oluyor.

GE’nin Cypress karasal rüzgâr platformu için en fazla sipariş veren ülkelerden biri olan Türkiye, bugüne kadar, toplamda 255 MW kapasite sağlayan rüzgâr türbini satın aldı. Cypress teknolojisi, rüzgâr enerjisi projelerine ve Türkiye’nin coğrafi özelliklerine iyi uyum sağlıyor. Cypress; Yıllık Enerji Üretimi’nde kayda değer iyileşmelere, hizmette verimlilik artışına, daha iyi lojistik ve konumlandırma potansiyeline, bunların sonucunda ise müşteriler için daha fazla değer yaratılmasına imkân tanıyor. İki parçalı kanat tasarımı ise daha da uzun boyutlarda kanat üretimini mümkün kılarken maliyetleri azaltacak şekilde lojistiği iyileştiriyor ve önceden mümkün olmayan sahalarda daha fazla konumlandırma seçeneği sunuyor.

GE Yenilenebilir Enerji Karasal Rüzgâr Türbini Grubu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı ve CEO’su Manar Al-Moneef, şunları kaydetti: “Türkiye, iddialı rüzgâr enerjisi hedeflerine ulaşmak için çok büyük potansiyele sahip bir ülke. Buna katkı sunmak için hem daha fazla yenilenebilir enerji üretmek hem de yenilikçi teknolojiler sayesinde rüzgâr enerjisinin maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmak üzere Sanko Enerji ile bir kez daha iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz”.

GE Yenilenebilir Enerji, devrim niteliğindeki iki parçalı rüzgâr türbin kanatlarının üretimini, yine kendi bünyesindeki LM Wind Power’ın İzmir, Bergama’daki tesislerinde, yerel olarak gerçekleştirecek. GE, bu tesislerde 550’nin üzerinde personel istihdam ediyor. Bu üretim tesisini, GE’nin Cypress türbinlerine monte edilecek yenilikçi iki parçalı kanatların üretimine hazır hale getirmek için Nisan 2019’un sonunda, tesise 300 yeni çalışanın işe alınması ve mevcut tesisin büyütülmesi adına 30 milyon dolarlık bir yatırım yapma kararı alındı. Rüzgâr türbinlerinin kuleleri de yine Türkiye’de üretilecek.