Şanlıurfa'da örnek bir kadın girişimci

Asuman Cevahir Yazmacı, çalışkanlığı azmi ve girişimciliği ile tüm kadınlara esin kaynağı.

TOBB Şanlıurfa KGK Başkanı da olan Asuman Cevahir Yazmacı, Harran Üniversitesi’nde, Girişimcilik dersleri de veriyor.

Tarihi dokusunu özenle koruduğu Cevahir Han Restoran’da, eğitimli personeli, birbirinden özel lezzetteki yemekleri, Anadolu konukseverliği, sıra geceleri, protokol ağırlamaları ile bir kültür köprüsü oluşturuyor.

Kendisine Cevahir Han Restoran’ın vizyonunu sorduğumuzda şöyle yanıtladı:

Cevahir Han, otantik tarzı, lezzetli yemekleri, şık sunumları, misafir mutluluğunu ilke edinen hizmeti, tarihi dekorasyonu koruyan dekorasyonu, temizliği, hijyen ve kalite standartları, yöresel yemekleri ve coğrafyasındaki zengin özel mutfağı ve kültür elçiliği, paydaşları ile olan dürüst şeffaf iletişimi, sürekli gelişime verdiği önem, sosyal sorumluluk anlayışı ile farklıdır.

Bu farklılıkları ile coğrafyasındaki yöresel mutfağı, lezzeti, konukseverliği ile OTANTİK BİR KÜLTÜR ELÇİSİ olarak Urfa’da başlayıp etkisi ulusal ve uluslararası alana yayılan,

akla gelen, tercih edilen ALANINDA LİDER Anadolu Markasıdır.’

Sözlerine, ‘insan isterse dürüstçe çalışır inanırsa herşeyi başarır.’ diyerek devam eden Asuman Cevahir, medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa’da iddialı bir mönü ve kaliteden ödün vermeyen yaklaşımı ile sektörde fark yaratıyor.