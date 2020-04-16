Satışlar artınca küçük ev aletlerinde şikayetler büyüdü

Koronavirüs nedeniyle evde kalma olayı gündeme gelince satışlarında artış gösteren en fazla ürünlerden biri de küçük ev aletleri sektörü oldu.

Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçılar Derneği (KESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Durlanık bu gelişmeyi doğrulayarak, satışların iyi gittiğin ancak bu gelişmenin bazı olumsuzlukları da gündeme getirdiğini ifade etti.

Arçelik, BSH, Arzum, Korkmaz, Arnica gibi Türkiye’nin önde gelen markalerını bünyesinde toplayan KESİD üyelerinin bu gelişmeden olumsuz etkileneceğini tüketicinin yerli ürüne küsebileceğini söyleyen başkan, konuyla ilgili şikeletlerin kendilerine veya bakanlığa yapılabileceğini hatırlattı.

Son dönemde gündeme gelen şikayetlerin büyük çoğunluğunun talep olan her ürünü piyasaya çıkarıp kampanya yapan Goltmaster’ı gösterdiği bilertiliyor.

Goldmaster adıyla ile nedeyse her türlü ürünü piyasaya sunan firmaya ilişkin gelen şikayetlerden bazıları şöyle;