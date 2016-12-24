Savunma sektörünü SAHAya yayıyorlar

Savunma sektörünün önde gelen kuruluşlarından ROKETSAN, Teknopark İstanbul'da ülkemizin her bölgesinden gelen işadamları ile deneyim paylaşımı toplantısını gerçekleştirdi.

Eve sahipliğini SAHA İSTANBUL yaptığı toplantıda çözüm ortaklığı konsepti hakkında da görüş alış verişi yapıldı.

SAHA İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşen ROKETSAN buluşması fikri hazırlığı yaklaşık bir yıl sürdü. Ülkenin her bölgesindeki fabrika ziyaretleri ile devam eden yeni konseptin bu ilk toplantısında, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile üst düzey yöneticileri hazır bulundu.

Ayrıca HAVELSAN ve İŞBİR Yönetim Kurulu Başkanları, TÜBİTAK Başkanı, ASELSAN ve TAİ Genel Müdür Yardımcıları ile ASPİLSAN yetkilileri toplantıya iştirak ettiler.

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin ALPMAN, Stratejik çözüm ortaklığı konseptine ilişkin bilgiler verdi ve ROKETSAN için muhtemel yararlarını anlattı.

ROKETSAN A.Ş. Genel Müdürü Selçuk YAŞAR’da ROKETSAN A.Ş.’nin yetenekleri ile stratejik ürünleri hakkında bilgiler verdi ve stratejik çözüm ortaklığı konsepti ile ROKETSAN A.Ş.’nin kazanacağı ivmeyi dile getirdi.

Toplantıda konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BÜYÜKDEDE Marmara havzasının savunma sanayi açısından önemine değindi ve “SAHA ROKETSAN A.Ş.’nin emrindedir, her türlü konu için bütün gücümüzle çözüm üretiriz” dedi.

ROKETSAN A.Ş. Tedarik Direktörü Ali ŞARLAK’da stratejik çözüm ortaklığı konseptinin ana hatlarını anlattı.

