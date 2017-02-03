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Sayılarla 2016'da Türk medyası

Medya Takip Merkezi (MTM), Türk medyasında yıl boyunca yaşanan görev değişikliklerini ve yayın hareketliliğini inceledi.

Sayılarla 2016'da Türk medyası
Başak Berber yazıyor - Medya Takip Merkezi’nin, güncel medya verilerini bünyesinde bulunduran platformu MBR verilerine göre, geçtiğimiz yıl ulusal, yerel ve bölgesel olmak üzere 1.075 yayın kapanırken, 117 yeni yayın ise okurla buluştu.

Yazılı Basın, TV, radyo, internet medyası ve ajanslardan oluşan beş farklı mecrayı kapsayan araştırmada, 7 bin 604 yayının incelendiği rapora göre, en çok kayıp internet medyasından geldi. 786 medya sitesi veya portal yayınını durdururken, 124 gazete, 84 dergi, 45 TV kanalı, 32 radyo ve 4 ajans yayın dünyasından çekildiler.

Yayın hayatına yeni katılan 117 yayının 84 adedini medya sitesi veya portalı oluşturdu. 25 dergi ve 5 gazete okurla ilk kez buluşurken, 2 TV kanalı ve 1 adet radyo da dinleyiciyle tanıştı.

Çalışanlarda büyük hareketlilik

Medya Bilgi Rehberi platformuna kayıtlı 32 bin 688 medya çalışanının yaklaşık yüzde 44’ünde ise çeşitli hareketlilikler gözlendi.

Toplam 14 bin 450 medya çalışanı, transfer, terfi, görev değişimi, işten ayrılma veya çıkartılma gibi nedenlerle yayın değiştirdi veya çalıştıkları yayınlarda pozisyon/mevki değişikliği yaşadı. 

 
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