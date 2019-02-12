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Se Club Profesyonel Tesis Yönetim Şirketinin Yeni Genel Müdürü Belli Oldu

Aşçıoğlu Grubu’nun, profesyonel rezidans ve bina yönetim hizmetleri sunduğu şirketi Se Club Genel Müdürlüğü görevini tesis yönetimi sektörünün deneyimli isimlerinden Ali Çağatay Kankılıç üstlendi.

Se Club Profesyonel Tesis Yönetim Şirketinin Yeni Genel Müdürü Belli Oldu
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Ali Çağatay Kankılıç kimdir? 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2008 yılında Amerika’daki Purdue University’den MBA derecesi alan Ali Çağatay Kankılıç, Tepe İnşaat’ta İnşaat Mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır. ECE Türkiye’de AVM yönetimi, Zorlu Center, Tepe Servis ve Yönetim’de ise tesis yönetimi alanında orta ve üst düzey yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır.
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