Şebekeyi yenileyip teknolojiye öncelik verecekler

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği – ELDER 9. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Ankara’da düzenlendi. Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın yanı sıra kamu ve özel sektörden temsilciler katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021-2025 döneminde yapılacak 66,7 milyar lira dağıtım yatırımıyla alt yapıların güçleneceğini ifade etti. Planlı bakımlar için ilk kez işletme bütçesinden ayrı 10,5 milyar liralık, Ar-Ge için de 1 milyar liralık bütçe ayrıldığını belirten Bakan Dönmez şöyle konuştu: "Dağıtım şirketlerimiz planlı veya plansız kesintilerde, kesintinin etki alanındaki kullanıcıları SMS ile bilgilendirecek. Böylece vatandaşlarımız kesintinin saat kaçta başlayacağını ve nereleri etkileyeceğini önceden bilecek. Plan ve programını ona göre ayarlayacak. Böylece yaşanabilecek mağduriyetlerin de önünü almış olacağız."

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ:

Yenilikçi politikaların ortaya çıkarılması açısından, Elektrik Dağıtım Sektörünün verdiği çabanın önemli olduğunu anımsatan Bakan Dönmez, “Daha fazlasının ortaya konacağından da hiç şüphemiz yok. Dağıtım sektörünün başarısı kamu-özel sektör iş birliğinin de en güzel yansımalarından biri. Bütün isteğimiz, bütün gayretimiz bu çabayı daha da ötelere taşımak. Dünyaya örnek olarak referans bir iş haline getirmek. Bunu da hep birlikte yapacağımıza inanıyorum." dedi

Aydınlatma Mobil Takip sistemini 15 Mart itibarıyla indiren kullanıcı sayısının 155 bin 281'e ulaştığını ifade eden Bakan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 içinde toplam 228 bin 537 ihbar bırakıldı. Sistemin ilk devreye girdiği günden 15 Mart 2021 tarihine kadar gelen toplam 561 bin 719 ihbarın yüzde 99,7'si çözüme kavuşturuldu. Sözlerime son vermeden önce geçtiğimiz günlerde başvuru sürecini tamamladığımız Mini YEKA’larımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. YEKA GES-3 için toplamda 709 başvuru aldık. 36 şehrimiz için 74 yarışma düzenleyeceğiz. Bu her bir yarışma için ortalama 9,6 başvuru anlamına geliyor. Toplamda 9 bin 440 megavat gücünde başvuru yapıldı. Anadolu'nun güneşiyle inşallah 1 milyon 230 bin hanemizi aydınlatacağız. En fazla başvuru aldığımız üç şehrimiz Aksaray, Burdur ve Nevşehir oldu. Daha fazla küçük ve orta ölçekli yatırımcıyı sektöre çekeceği için Mini YEKA'larımızın yenilenebilir enerjide yeni bir dönemi başlatacağını düşünüyorum."

EPDK BAŞKANI YILMAZ: “YENİ TARİFE DÖNEMİ İYİ OLACAK”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da elektrik dağıtım hizmetinde aksama olmaması için tüm sektörün çalıştığını ve bu çalışmaların müşteri memnuniyetine yansıdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Artık sektörde birçok meseleyi hallettiğimizi düşünüyoruz. Kış döneminde çok ciddi problemler yaşamadık. Dolayısıyla sahada ve masada el birliğiyle bu sıkıntılı dönemi kolay bir şekilde atlattığımız için de sektörümüze teşekkür ediyorum. Yeni tarife döneminde daha da iyi olacak.”

ÇEÇEN: “KAYIP KOÇAK ORANINDA YÜZDE 5’E YAKIN DÜŞÜŞ”

Kayıp enerji konusunun ekonomi için arz ettiği önemin farkında olduklarını dile getiren ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, “2013 yılında yüzde 15,92 olarak gerçekleşen kayıp-kaçak oranını 2019 yılında yüzde 11,43’e düşürdük. 2020’de bu rakamın daha da altına düştüğümüzü düşünüyorum. Hedefimiz tek haneli rakamları yakalamak.” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE BAKIM VE ONARIM AĞIRLIKLI YATIRIM”

EPDK tarafından belirlenen ilk onaylı yatırım tavanının 32,7 milyar TL olduğunu belirten Çeçen, sektör olarak 40 Milyar TL’yi aşan bir yatırım gerçekleştirdiklerine değindi. Öncelikle 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Uygulama döneminde en önemli faaliyetlerinin bakım ve onarım olacağının altını çizen Çeçen, şöyle konuştu: “2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Uygulama döneminde ise sektörümüzün yatırım tavanı, yaklaşık 2 katına yükselerek 67 milyar TL’ye çıktı. Elektrik dağıtım sektörü olarak iş planlarımızı ve finansman çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Başta kırsal alanlar olmak üzere, şebekemizi yenilemeyi, yeni bağlantı taleplerini karşılamayı ve teknoloji yatırımlarına öncelik vermeyi hedefliyoruz. Ar-Ge alanında 11 ayrı projeyi ELDER’in koordinatörlüğünde eş zamanlı olarak yürütüyoruz.”