Şeffaflığı artıracak, hizmet kalitesini yükseltecek

2010 yılından bu yana sektörü dönüştürmek, iyileştirmek ve yukarılara taşımak için çalışmalarda bulunan ProAsist, Türkiye’nin dört bir yanındaki teknik hizmetler paydaşlarını ProAsist Değer Ortakları Buluşması’nda bir araya getirdi. Müşteriler, çözüm ortakları, ürün tedarikçileri, distribütörler, eğitim kurumları, sektör dernekleri, fikir önderleri, sigorta, hukuk ve insan kaynakları şirketleri, finans kuruluşları, danışman firmalar gibi sektörün tüm paydaşlarından 500’e yakın katılımcının yer aldığı toplantıda ProAsist Çözüm Platformu tanıtıldı.



ProAsist Çözüm Platformu üyesi firmalar, etkinlik bünyesinde kurulan fuar alanında stantlarıyla yer alarak diğer platform üyesi ve sektörün önde gelen şirketlerine ürün ve hizmetlerini tanıtma imkânı buldular. Etkinlik boyunca tüm katılımcılar yeni işbirliklerine yönelik bağlantılar kurdular. Sektörün vazgeçilmezi olan el emeğinin hak ettiği değeri kazanması gerektiğine inanan ve bu yönde çalışmalar yapan ProAsist, elle verilen hizmete duyduğu saygıyı vurgulamak amacıyla bu yıl ilk kez etkinlik kapsamında 6 çözüm ortağına “Yaşama Dokunan Eller” ödülünü verdi.



Platform çok yönlü çözümler üretecek



Toplantıda konuşan ProAsist Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi, ProAsist Çözüm Platformu’nun çok yönlü çözümler üreterek tüm paydaşların birlikte kazanmasına imkân sağlayacağını, bunun yanı sıra sektörde şeffaflığı artıracağını, hizmet kalitesini yükselteceğini ve sektöre sürdürülebilir bir itibar sağlayacağını açıkladı. Öner Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Müşterilerimizin, ihtiyaç anında, en hızlı çözümleri, en uygun koşullarda ve en yüksek kalitede hizmet ile beklediklerini çok iyi biliyoruz. ProAsist olarak yıllardır, sadece teknik hizmet portföyümüzü sürekli zenginleştirmiyoruz, aynı zamanda, tüm müşterilerimizin ve sektörün farklı ihtiyaçlarını da öngörerek stratejik işbirlikleri geliştiriyoruz. Bu doğrultuda yarattığımız, ticaret olduğu kadar bilgi akışı, eğitim ve dayanışmaya dayalı ‘ProAsist Çözüm Platformu’ ile tüm müşteri ve çözüm ortaklarımızı, üretici, distribütör ve hukuk, sigorta, İK gibi konularında uzman firmalar ile buluşturuyor, kimin neye ihtiyacı varsa, birlikte çok yönlü hizmet çözümleri üreterek, tüm paydaşların birlikte kazanmasına imkan sağlıyoruz” şeklinde konuştu.



“Kimin neye ihtiyacı varsa, çözüm üretilecek”



Bu platformda sağladıkları yararların her zaman karşılıklı ve kazan-kazan prensibine dayanacağını kaydeden Öner Çelebi, “Kısaca aile gibi kimin neye ne zaman ihtiyacı varsa o noktada birlikte çözüm üreteceğiz. Bu, hep birlikte büyümemiz ve daha büyük hedeflere ulaşmamız demek” dedi. Endüstri 4.0 dönüşüm süreci ile akıllı binaların her geçen gün hayatımızda yer etmesinin teknik hizmetler sektörünün büyümesine önemli bir katkı sağladığını da söyleyen Öner Çelebi, buna karşın git gide büyüyen teknik hizmetler sektörünün bu potansiyele cevap vermekte zorlandığını açıkladı. Öner Çelebi, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan ProAsist Çözüm Platformu’nun bu ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.



Sektör 400 milyon dolarlık ciroya sahip



Konuşmasında teknik hizmetler sektörüne dair rakamlar da paylaşan Öner Çelebi, teknik hizmetlerin Facility Management (Tesis Yönetimi) sektörü içerisinde değerlendirildiğine dikkat çekerek, “Bu sektör 2017 yılı rakamlarına göre 1.2 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. 500 bin lokasyonun yer aldığı bu pazarda 12 bin banka şubesi, 50 bin restoran, 30 bin süper market, 100 bin zincir mağaza, 55 bin hastane, 3 bin otel, 3 bin sinema ve 5 bin spor salonu bulunuyor. Bakım, onarım ve renovasyon işi yapan 100 bin kişinin çalıştığı teknik hizmetler sektörü ise Kurumsal Mobil Hizmetlerini de eklediğinde 400 milyon dolarlık ciro büyüklüğünde bir hacme sahiptir. ProAsist ise 11.5 milyon dolarlık cirosu ile bu pazarın yüzde 2.8’lik kısmında yer alıyor” dedi.



‘Yaşayan Şirket ‘Stratejisi



ProAsist’in yeni marka stratejisine de değinen Öner Çelebi, yapılan her marka tercihinin duygusal olduğunun altını çizerek duygusal markalaşmaya inandıklarını belirtti. Marka stratejisi geliştirme sürecinde müşterileri, sektör liderleri ve çözüm ortakları ile yaptıkları görüşmelerin sonucunda ProAsist’i rakiplerinden ayıran en önemli özelliğin, firmanın empati kültürü olduğunu söyledi. Şirketlerin teknik altyapısını bağışıklık sistemine benzeten Çelebi, “Şirketleri de yaşayan organizmalar gibi görebiliriz. Teknik konuda yaşayacakları en küçük bir aksaklık, sürdürülebilirliklerini riske atabilir. Teknik konuda verdiğimiz hizmetler ile şirketlerin verimliliklerini artırıyor, kesintisiz işleyişlerini ve yaşamalarını sağlıyoruz.Kısacası, ProAsist demek Yaşayan Şirket demek, yaşayan iş, istihdam, gelişen sektör ve büyüyen ekonomi demek” dedi.



14 bin lokasyonda hizmet veriyor



Toplantıda ProAsist’in çalışma sistemine dair bilgiler de paylaşan Öner Çelebi, Türkiye’de 400 çözüm ortağı ve 26 mobil ekip ile yaklaşık 500 müşteriye 14 bin lokasyonda elektrik, mekanik ve renovasyon olmak üzere toplam 125 kalemde hizmet verdiklerini açıkladı. 2018 yılında bir önceki yıla göre 2 kat büyüdüklerini de söyleyen Öner Çelebi, “Bu yıl da yine aynı oranda büyüyeceğiz. Özellikle çözüm ortağı sayımızı 550’ye çıkaracağız” dedi.