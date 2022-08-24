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Şehrin kalbindeki mekan

Eşsiz Boğaz manzarası, şık ve samimi ambiyansı, bohem izler taşıyan sıcak atmosferi ile şehrin ayrıcalıklı buluşma noktalarından biri olan Izaka Terrace, misafirlerine eşsiz bir deneyim sunuyor.

Şehrin kalbindeki mekan

İstanbul’da, şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, Boğaz ve tarihi yarımada manzarası, yenilenen enerjisi ve kişiselleştirilmiş hizmeti ile fark yaratıyor. Izaka Terrace, hayatın günlük koşuşturmacasından sıyrılmak isteyen, tempolu hayatı bir süreliğine askıya almak isteyen misafirlerini, sıcak atmosferi ve seçkin lezzetleri ile ağırlıyor.

Damak zevkine önem veren konuklarının en keyifli saatlerine ortak olan Izaka Terrace, Anadolu mutfağı başta olmak üzere dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerini kucaklayan menüsü ile fark yaratıyor. Danışman Şef Ali Ronay ve deneyimli mutfak ekibi eşliğinde hazırlanan geleneksel tatlar yaratıcı lezzetler ile buluşuyor. Rafine damaklara hitap ettiği kadar hem maceraperest hem de geleneksel lezzet paletlerine uyumlu bileşenlerden oluşan Izaka Terrace’ın menüsü, özel şarap koleksiyonu, seçkin içki ve kokteyl alternatifleriyle tamamlanıyor.

Izaka Terrace içerisinde yer alan Roof Bar, baştan sona sofistike bir destinasyon ve restorana hizmet eden cezbedici bir alan olarak göze çarparken, gün batımı ve sonrasında, olağanüstü aperatifler ve seçkin müzik notaları eşliğinde geçireceğiniz en özel anlarınıza da eşlik ediyor. Şehrin en popüler adreslerinden biri olan ve karşılandığınız andan itibaren başlayan Izaka Terrace deneyimi, ünlü Dj’lerin performansları ve birbirinden popüler isimlerin sahnesi ile gece hayatına yeni bir soluk getiriyor.

Restoran, bar ve lounge olarak hizmet veren Izaka Terrace, haftanın 7 günü 12.00-02.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şehrin Kalbinde Bir MekanIzaka Terrace
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