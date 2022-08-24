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ŞEHRİN MEKSİKALISINDAN ÜÇ YENİ ŞUBE!

Aşktan doğan restoran Ranchero, sevgiyle büyüyor. İlk kez 2005 yılında Suadiye'de hizmet vermeye başlayan Meksika restoranı, yeni açılacak mekanlarıyla birlikte toplam şube sayısını 7'ye çıkaracak.

ŞEHRİN MEKSİKALISINDAN ÜÇ YENİ ŞUBE!

Meksikalı & Türk bir ailenin işlettiği Ranchero, bu sıcak ülkenin Aztek ve Mayalara kadar uzanan binlerce yıllık tarihini, renkli kültürünü ve dünyaca ün yapmış en özel lezzetlerini Suadiye, Nişantaşı, Ataşehir Watergarden ve Maidan Ankara’dan sonra şimdi de Büyükyalı Fişekhane, Ankara Atakule ve One Tower Avm’ye taşıyor.

Türkçe karşılığı “gelenekleri kutla” anlamına gelen “Celebra La Tradicion” sloganıyla misafirlerini karşılayan Ranchero, ilk kez 2005 yılında Suadiye’de açtığı mekanıyla İstanbullulara hizmet vermeye başladı. Nişantaşı şubesiyle Avrupa yakasına adım atan Ranchero, lezzet noktalarına önce Ataşehir Watergarden’ı ardından da Maidan Ankara’yı ekledi. Kuruluşu filmlere konu olacak bir aşk hikayesine dayanan mekan, lezzet tutkunlarının sevgisiyle büyümesini sürdürüyor. Şehrin Meksikalısı 2022’de İstanbul ve Ankara’da yeni şubeler açmaya hazırlanıyor. Çok yakında hizmete girecek Zeytinburnu’ndaki Büyükyalı Fişekhane şubesiyle İstanbul’daki mekan sayısını dörde çıkaracak olan Ranchero, Başkent’e de iki yeni şube açacak.

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ŞEHRİN MEKSİKALISINDANÜÇ YENİ ŞUBE!
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