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Şekerbank’tan restoran ve cafelere kredi

Şekerbank, Coronavirüs sonrası normalleşme sürecine geçiş ile birlikte faaliyetlerine yeniden başlayacak olan yeme-içme sektöründeki işletmelerin finansal ihtiyaçlarına destek olmak üzere, yüzde 0,79’dan başlayan faizlerle, 3 aya kadar ödemesiz dönemli ve esnek ödeme planlarının yer aldığı kampanya başlattı.

Şekerbank’tan restoran ve cafelere kredi

Banka, sağladığı nakit desteğinin yanı sıra kampanya kapsamında Şeker Bonus Şirket Kart sahibi müşterilerinin yaptıkları alışverişlerde yüzde 5 Bonus sunarken, POS fiyatlamalarını işletme sahiplerinin ihtiyaçlarına göre özelleştirecek. Şekerbank, 10 yapraklık çek karnesi kullanımında da masraf almayacak.

Şekerbank, yeme-içme sektöründeki kafe, restoran, lokanta ve hazır yemek firmalarının normalleşme süreci ile birlikte işe dönüş hazırlıklarındaki nakit ihtiyaçları için başlattığı kampanya ile yüzde 0,79’dan başlayan faizlerle, 3 aya kadar ödemesiz dönem seçeneği ve 3 ayda bir ödeme imkânıyla finansman sağlayacak. Banka, kampanya kapsamında 1 yıl sonra talep edilmesi halinde ilgili kredinin taksiti için ilave erteleme seçeneği de sunacak.

"Güçlü başlangıç yapmalarını istiyoruz”

Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Yeme-içme sektöründeki müşterilerinin normalleşme sürecine güçlü bir başlangıç yapmasını istediklerini belirterek, “Şekerbank olarak ekonominin üretim cephesi için mart ayından bu yana destek paketlerimizi aralıksız hayata geçirdik. Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı kaydedilen olumlu gelişmeler sonrası geçilen normalleşme süreci ile birlikte, sorumlu bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında yeme-içme sektöründeki müşterilerimizi destekleyerek güçlü bir başlangıç yapmalarını istedik. Sosyal hayatın parçası olan kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerimizin yer aldığı yeme-içme sektörü tüm paydaşları ile birlikte ülke ekonomisi için önemli bir sektör. Bu sebeple açıklanan normalleşme takvimi ile birlikte nakit ihtiyaçları artan işletmelerimiz faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam edebilsin diye birçok farklı avantaj içeren kampanyamızı sunuyoruz” sözlerini kullandı.

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