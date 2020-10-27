Sektör liderine 3 ödül birden

Hem rakamsal verilerSosyal medyanın liderlerini buluşturan Social Media Awards Turkey’de 2020 yılının en iyileri açıklandı; Petrol Ofisi üç ödül birden aldı. Social Media Awards Turkey 2020’de Petrol Ofisi, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri bölümünde Akaryakıt sektöründe Altın Ödül’e layık görüldü. Petrol Ofisi ayrıca Petrol Ofisi Sosyal Lig ile de, Jüri Ödülleri’nde, hem Fikir Önderi ve Fenomen Kampanyası hem de Sayfa ve Topluluk Yönetimi kategorilerinde iki Gümüş Ödül’ün sahibi oldu., hem de sektörün önemli isimlerinden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle en iyilerin belirlendiği ve sosyal medya liderlerinin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2020 sonuçları açıklandı. BoomSonar ve Marketing Türkiye işbirliğiyle düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020’de, Türkiye akaryakıt ile madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi aldığı bir altın, ikisi gümüş toplam 3 ödül ile öne çıktı.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde Altın Ödül

Petrol Ofisi’nin ilk ödülü, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nden geldi. Akaryakıt sektöründe rakamlarla sosyal medyanın lideri olan Petrol Ofisi, bu alanda Altın Ödül’e layık görüldü.

Social Media Awards Turkey 2020’de lider Petrol Ofisi diğer ödüllerini ise sosyal medya sektörünün önde gelen isimlerinden oluşan jüri tarafından 1 Mart 2019 – 31 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen sosyal medyadaki en başarılı kampanya ve projelerinin değerlendirildiği Jüri Ödülleri’nden aldı. Jüri Ödülleri’nde Petrol Ofisi Sosyal Lig, hem ‘Fikir Önderi ve Fenomen Kampanyası’ ve hem de ‘Sayfa ve Topluluk Yönetimi’ kategorilerinde iki Gümüş Ödül birden kazandı.

“Veri analatiği ile gelen Altın Ödül bizler için çok değerli”

Petrol Ofisi’nin iletişim stratejisini belirlerken, ‘müşteri odağı ve içgörü’ ile ‘veri’ konularına çok özen gösterdiğine vurgu yapan Petrol Ofisi CMO’su Beril Alakoç, şu açıklamalarda bulundu:

“Datadan beslenen içerik stratejisine çok inanıyoruz. İnsanlar ancak ve ancak ilgi duydukları, kendilerine yakın ve doğru buldukları içerikleri izliyor. Bu sebeple markanın odakta olduğu içerikler değil, insanların odakta olduğu ancak markaya çapalanmış, marka amacına hizmet eden, gerçek ve samimi içerikler üzerine çalışıyor, yatırımlarımızı da bu yönde yapıyoruz. Bu içerikleri prodüksiyon açısından da çok kaliteli yapmaya özen gösteriyor, marka yatırımımızı da gittikçe arttırıyoruz. Bu içeriklere en güzel örneklerden biri de; Petrol Ofisi’nin önemli günler için hazırladığı video serisidir.

“Önemli Günler: 161.8 milyon erişim, 48.2 milyon izlenme, 2 milyon etkileşim”

Petrol Ofisi sosyal medya içeriklerden önemli günler paylaşımlarımızın sadece 2020 yılı rakamlarına baktığımızda dahi bu başarı açıkça görülebiliyor. 2020 yılında Önemli Günler serisindeki 10 paylaşımız 74.1 milyon erişim, 23.4 milyon izlenme ve 684 bin etkileşime ulaştı. 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm Önemli Günler paylaşımları ise toplamda yaklaşık 185 milyon erişim, 55 milyon izlenme ve 2.5 milyon etkileşime sahip.

Veri konusunda ise; her ay yayınladığımız içeriklerin sosyal araştırma datalarını analiz edip, ilgi çekenlerin sayısını arttırırken, daha az ilgi çekenleri değiştirip güncelliyoruz. SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nden aldığımız bu Altın Ödül de bizler için çok değerli. Markamız ve iletişim stratejimiz açısından bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu da bizi daha iyi işler yapmak için motive ediyor.

Petrol Ofisi Sosyal Lig ödüle doymuyor

Türkiye’de fantezi futbol oyunlarının 1 numarası ve pazarlama alanında da örnek vaka konumundaki Petrol Ofisi Sosyal Lig de, markamız ile müşterilerimiz arasında interaktif bir iletişim platformu işlevi ile sürdürülebilir etkileşim alanında önemli, yeni ve farklı bir baz oluşturdu. Bu platform ve ürettiğimiz kaliteli içeriklere verdiğimiz önem, benzersiz bir deneyim sunuyor ve yarattığı bu fark ile birçok platformda defalarca takdir görerek ödüller kazanıyor. Petrol Ofisi Sosyal Lig’in Social Media Awards Turkey 2020’de, sosyal medya sektörünün önde gelen isimlerinden oluşan jürinin değerlendirmeleri ile oluşan Jüri Ödülleri’nde de iki farklı kategoride birden Gümüş Ödül’lere layık bulunması da bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu.”