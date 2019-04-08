Sektör temsilcileri temizlik ve hijyeni konuşacak

Dünyadan ve ülkemizden endüstriyel temizlik sektörü meslek örgütü temsilcilerinin katılım sağlayacağı tanışma toplantısı sonrasında, 11:00-12:30 saatleri arasında Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde ve İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Elite World Hotels Zinciri Genel Müdürü Ünsal Şınık, TESHİAD Başkanı Zafer Mumcular, TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ve TUSID Başkanı Güçlü Kaplangı’nın konuşmacı olacağı‘Endüstriyel Temizlik Sektörüne Genel Bakış Paneli’ yapılacak.



“HİJYENDE MÜKEMMELLİĞE ULAŞMAK İÇİN SEKTÖR UYGULAMALARINA FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI” SEMİNERİ



Eczacıbaşı Profesyonel Akademi Yöneticisi Pınar Günenç, 11 Nisan Perşembe günü 14:00-15:00 saatleri arasında Eczacıbaşı Profesyonel sponsorluğunda "Hijyende Mükemmelliğe Ulaşmak için Sektör Uygulamalarına Farklı Bir Bakış Açısı" konulu konferansını verecek.



Ayrıca, Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu Demo Alan’ında Dünya Sağlık Örgütü adına



Prof. Dr. Didier Pittet tarafından 10:00-11:30 saatleri arasında ‘El Hijyeninde Dikkat Edilmesi Gereken 5 Trend’ başlıklı workshop gerçekleştirilecek. Alexandra Peters ve Dr. Jonathan Otter ise 11:30-13:00 saatleri arasında yapılacak ‘Hastanelerde Temizlik ve Hijyenin Maliyeti ve Getirileri’ başlıklı ikinci workshop’un konuşmacıları olacak.



“ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İLE ATIK YÖNETİMİ” PANELİ



İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kural, 12 Nisan Cuma günü 11.00-12.30 saatleri arasında ‘Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele Konferansı’ verecek ve aynı konulu kitabı için İmza Töreni düzenlenecek. 12:30-14:00 saatlerinde ise Seri Girişimci, Startup Mentoru ve Eğitimcisi, Start-IST Kurucusu Mine Kocadağ Dedekoca’nın moderatörlüğünde, TÜDAM Dernek Başkanı Ekrem Demircioğlu, Global Cleantech Innovation Programı Müdürü Osman Malik Atanur ve Green Çevre Teknolojileri Genel Müdürü Serkan Akkaya’nın konuşmacı olacağı Çevre Teknolojileri ile Atık Yönetimi paneli düzenlenecek.