Sektörler dijitalde masaya yatırıldı

Her ayın belirli günü sektör temsilcilerinin buluştuğu Ekonomi Gazetecileri Derneği-Markasanat İş Sohbetleri, koronavirüs dolayısıyla dijitale taşınmıştı. İlk toplantıda koronavirüsün sektörleri nasıl etkilediği ele alınırken, 21 Nisan Salı günü gerçekleşen ikinci toplantıda ise koronavirüsün hangi sektörler için fırsat oluşturduğu ve sektör sorunları konuşuldu. Ekonomi Gazetecileri Derneği Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya Bind Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yasubuğa, TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası, Global Yönetim kurulu Başkanı Serdar Keskin, Kare Elektrik Genel Müdürü Bilgin Akbal, EGD Üyesi Serap Mar, AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erkurtoğlu, Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin, Markasanat Ajans Başkanı Nevin Özcan, İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, Otomotiv Yöneticisi İbrahim Aybar, TGRT Haber Ekonomi Editörü Merve Sili, gazeteci Çetin Ünsalan, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, İletişim Danışmanı Oylum Tala, Kanal Ekonomi Editörü Demet Kalendergil, Gürkar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Esra Hasnalçacı, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Üyesi Abdullah Teber, Gazeteci ve Yazar Talip Bayram katıldı. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre korona süreci sonrasında yeşil binalar ev hem ofisin hem de konutun iç içe geçtiği mekanlar önem kazanırken, tarım ve sağlık konularına dikkat çekildi. Tarımın yıldızının parlayacağına, sağlık için organik tarımın ve gıda ürünlerinin önem kazanacağı belirtildi. Sağlıkta yeni bir dönemin başlayacağına dikkat çeken konuşmacılar, tekstilin de artık maske, sağlık tulumları üretmesine ağırlık vereceği açıklandı. Toplantı boyunca şu konu başlıkları dikkat çekti:

· Temizlik ürünlerinde, hijyen etkisi en fazla olan ürünler talep görecek.

· Salgın özellikle restoran, spor etkinlikleri, bankacılık, turizm, hizmet ve havacılık sektörlerinde büyük kayıplara neden olurken, oyun şirketleri, hobi ürüten firmalar değer kazandı.

· E-ticaret, yazılımlar ve uygulamalar yükselişe geçti.

· Koronavirüs sonrasında 5G teknolojiyle de birlikte evden çalışmak daha da hızlanacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği-Markasanat İş Sohbetlerini şu linklerden izleyebilirsiniz.

1. Toplantı

https://www.youtube.com/watch?v=i1qQ1777g-o&t=

2. Toplantı

https://www.youtube.com/watch?v=qhpN-GXTmZA&t=