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Sektöründe bir ilki yaşattı

Türkiye'de sayılı firmaya verilen ''Yetkilendirilmiş Yükümlü'' (Authorised Economic Operator) statüsüne Seramik, Cam ve Toprak sektöründe sahip ilk firma Ege Seramik oldu.

Sektöründe bir ilki yaşattı
Ayşegül Yıldız yazıyor - 1990'lı yıllarda ihracat faaliyetlerini artırmaya başlayan ve şu an üretiminin yüzde 40’a yakınını 50 den fazla ülkeye ihraç eden Ege Seramik, Türkiye'nin 58. ''Yetkilendirilmiş Yükümlü'' statüsüne sahip firması oldu.

"Yetkilendirilmiş Yükümlü" statüsü; gümrük yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet, şeffaflık ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara dış ticaret işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

İbrahim Polat Holdig CEO'su ve Ege Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baran Demir konu ile ilgili yaptığı açıklamada,

''40 yılı aşkın süredir yer aldığı sektörüne taşıdığı ilklerle adından söz ettiren Ege Seramik, Seramik, Cam ve Toprak sektöründe bu statüye sahip ilk firma olma ünvanına sahip olarak geleneğini bozmadı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerek şart olarak ortaya koyduğu tüm vasıfları eksiksiz karşılayan Ege Seramik şirketimiz, sahip olduğu "Yetkilendirilmiş Yükümlü" statüsü ile bu statünün sağladığı, gümrük işlem maliyetlerinde ve tedarik masraflarında tasarruf, gümrük işlemlerin kısalması ile birlikte artan rekabet gücü, ilgili statünün tanındığı ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan faydalanabilme özelliği gibi avantajları da elde etmiş bulunuyor” dedi.
 
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