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Sektöründe ilk,'TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'

Anadolu Etap, COVID-19 ile mücadele kapsamında aldığı önlemlerle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ne layık görüldü. TSE’nin hazırladığı kılavuzdaki kriterleri tam olarak yerine getiren Anadolu Etap, Türkiye’de belgeyi almaya hak kazanan ilk meyve üreticisi oldu.

Sektöründe ilk,'TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'

Türkiye’nin en büyük meyve şirketi Anadolu Etap, COVID-19 ile mücadele kapsamında çiftlik, tesis ve fabrikalarında yürüttüğü çalışmalarla ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazandı. Anadolu Etap’ın Balıkesir-Tahirova, Çanakkale-Kumkale, Konya-Karapınar çiftlikleri ile Balıkesir-Gönen paketleme tesisi, TSE tarafından ‘Yumuşak veya sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi, toplanması, taşınması, depolanması ve paketlenmesi faaliyetleri’ süreçlerinde uyguladığı COVID-19 önlemleri kapsamında değerlendirildi. Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) hazırladığı ‘COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda belirtilen tüm şartları yerine getiren Anadolu Etap, ‘COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ alan Türkiye’deki ilk meyve üreticisi oldu. Anadolu Etap benzer önlemleri yürüttüğü Isparta, Denizli ve Mersin meyve suyu fabrikalarında ise sertifika süreçleri devam etmekte; kısa sürede bu lokasyonlarda da sertifika alınması hedeflenmektedir. 
Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık, tüm lokasyonlarında COVID-19 ile ilgili önlemlerini henüz ülkemizde ilk vaka tespit edilmeden önce, Ocak ayından itibaren almaya başladıklarını ve kademeli olarak artırarak sürdürdüklerini söyledi. Açık, “TSE’nin salgın sürecine yönelik hazırladığı ve şirketlerin COVID-19 ile mücadelesinde rehber niteliği taşıyan kılavuz doğrultusunda, sektörümüzde bu belgeyi alan ilk firma olduk. Meyve sektörünün önemli bir oyuncusu olarak sorumluluğumuz büyük. Salgın sürecinin en başından beri, halkın sağlıklı gıda ihtiyacını karşılayabilme hedefiyle en üst düzeyde önlemlerimizi alarak üretime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların da yönlendirmeleriyle başta çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını gözeterek tüm lokasyonlarımızda ve tedarik zincirinin tüm halkalarında tedbirlerimizi en üst düzeyde uyguluyoruz. Bu önlemler sayesinde çiftliklerimiz hasada; fabrikalarımız meyve işlemeye; tesislerimiz paketlemeye sağlıkla ve güvenle devam ediyor” dedi.
“Uluslararası kalite standartlarındaki ürünlerimizle yurt içinde ve yurt dışında kesintisiz hizmet veriyoruz”
Taze meyve ve meyve suyu operasyonları ile 60’dan fazla ülkeye ürünlerini ulaştırdıklarını belirten Açık,  “Global olarak yürüttüğümüz operasyonlarımızın tümünde sürdürülebilir tarım ve kalite ilkelerini benimsiyoruz. Yüksek kaliteye sahip meyve ve meyve suyu konsantrelerimizle hem yurt içinde hem de Uzak Doğu’dan ABD’ye kadar geniş bir pazar ağındaki müşterilerimize kesintisiz hizmet veriyoruz. Satışlarımızın yüzde 65’i ihracattan geliyor. Her geçen sene yeni ülke ve müşterilerin portföyümüze eklenmesiyle daha geniş bir coğrafyaya yayılıyoruz. Pandemi döneminde de aldığımız önlemlerle kalitemizi sürdürülebilir kıldık. Türk meyvesini dünyada kaliteyle temsil ediyoruz. Anadolu Etap olarak ülkemizdeki tarımın gelişmesine ve tarımsal kalkınmaya destek olurken dünya pazarlarının da sağlıklı ve kaliteli, taze meyve ve meyve suyu ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu. 
 

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