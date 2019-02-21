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Selçuk Yaşar’a TÜSİAD’dan teşekkür plaketi

Türkiye’nin en etkili sivil toplum inisiyatiflerinden olan Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği (TÜSİAD), 49. Genel Kurulu öncesinde, yaşayan kurucu üyeleri; Selçuk Yaşar, Nihat Gökyiğit, Osman Boyner ve Demir Karamancı’yı teşekkür plaketi ile onurlandırdı.

Selçuk Yaşar’a TÜSİAD’dan teşekkür plaketi
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Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’a, TÜSİAD’ın kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde oynadığı rol, topluma ve sanayiye katkıları sebebiyle teşekkür plaketi verildi. Selçuk Yaşar adına ödülü Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı aldı.

Selçuk Yaşar’ın, İzmir ve Türkiye sevdası ile ülkesinin ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmak amacıyla çokçalıştığını söyleyen İdil Yiğitbaşı: “Sizlere babam Selçuk Yaşar’ın sevgi ve saygılarını iletiyorum.Ülkemize pekçok ilki ve yeniliği kazandıran Selçuk Yaşar’ın çok önemli bir sloganı var: “Bilim Birlik Başarı”. Bu slogan doğrultusunda çalışanlarıyla, üreticileriyle, tedarikçileriyle, bayileriyle her zaman birlikte daha fazla değer yaratmak, ülkesine katkıda bulunmak için çalışmış, kendisini hem ailesine hem de işine adamış bir iş insanı. Bizler de onun gösterdiği yolda ülkemiz için hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜSİADSelçuk Yaşar
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