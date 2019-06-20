Senegal enerji kaynaklarına Türk yatırımcılar arıyor Senegal’i gelişmekte olan bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefleyen, Senegal 2035 Kalkınma Planı'nın (PES) çok önemli bir parçası, 2025 yılına kadar, ülke genelinde elektriğe evrensel erişim sağlamak. Devlet bu bağlamda, özellikle güneş santrali projelerine yabancı yatırımcıları ve bilgi birikimlerini çekmek için, önümüzdeki ay büyük bir enerji fuarı organize ediyor.

Mana Yıldız yazıyor... 24-28 Haziran tarihlerinde Senegal’in başkenti Dakar’da düzenlenecek olan Dakar Petrogaz Expo 2019, petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji projelerini, uluslararası bir platformda, iş insanlarıyla buluşturacak. Fuarın destekçileri Nisan ayında, ikinci kez beş yıllık göreve seçilen Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve açılışın onur konuğu Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby.



Fuar, Senegal Uluslararası Dış Ticaret Merkezi (CICES) ve NetOil Group SA ortaklığında düzenleniyor. NetOil Group’un CEO’su Jehu Ndoumi ve şirketin Türkiye Temsilcisi Andre Diril’le basın mensupları olarak yaptığımız görüşmede, Senegal’in sunulacak projelerde özellikle Türk iş insanlarının uzmanlığından faydalanmak istediği öğrenildi. Ndoumi, “Fuarda çok çeşitli, büyük enerji projeleri var. Devlet bu projelerin ihtiyacı olan finansal desteği hazırladı. Gelen yatırımcılar uluslararası bir kaynak aramak zorunda kalmayacak. Biz, ülkemize özellikle Türk yatırımcılarının bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve uzmanlıklarını getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



Fuarda 500 büyük enerji projesi tanıtılacak. Bunlardan 200’ü Senegalli şirketlere ait; bu 200 adet projenin %30’unu yenilenebilir projeler oluşturuyor. Ndoumi, yenilenebilir enerji projelerinde 15 milyar dolar, Senegal'in tüm enerji ticaretinde ise 100 milyar dolarlık bir potansiyel olduğunu ifade etti.



Öncelikli projeler güneş enerjisi santralleri



Senegal hükümeti, fosil yakıtlara (biomas) aşırı yüklü bağımlılığı azaltmak için, alternatif enerji teknolojilerinin ortaya çıkartılmasına büyük destek veriyor. Bu konuda, özellikle öncelik verdiği projeler güneş enerjisi santralleri.



Ndoumi, “Senegal’de 7 bin kilovat saat güneş enerjisi potansiyelimiz var. Fuarda bu konuda 100 büyük proje sunulacak. Binalarımızın güneş enerjisine çok ihtiyacı var. Devlet bu projeleri %100 kredi finansmanıyla destekliyor” dedi.



Toplantıda, güneş enerjisi santrali projelerini yapan başarılı şirketlerin, Afrika’daki birçok başka ülkeden de teklif alabileceği hatırlatıldı.



Senegal’de turizm, sağlık, eğitim gibi sosyal konularda verimli projelerin geliştirilebilmesi için, elektik üretimine büyük ihtiyaç var. Hükümet, fakirliği ve fırsat eşitsizliğini engellediği için, ülkede özellikle sosyal projelere ve altyapılarının hazırlanmasına büyük destek veriyor.



Yeni petrol ve doğalgaz rezervleri



Son beş senede Senegal’de yeni doğalgaz ve petrol yatakları bulundu. Ülkenin kuzeyindeki doğalgaz yataklarının senelik total kapasitesi 400 milyar metreküp; petrol yataklarının ise 700 milyar varil değeri var. Pek çok uluslararası şirket, Senegal’e bu rezervleri çıkartmak için başvurdu.



Petrol ve doğalgaz rezervlerinin nakliyatı, ilk etapta Dakar Deniz Limanı’ndan gemilerle yapılacak. Toplantıda, boru hattı çalışmalarının da projelendirildiği öğrenildi. Ülkede, rezervlere ait yeni proje imkanlarının araştırılmasına devam ediliyor.



Senegal’de Türklerin inşa ettiği mevcut projeler, yeni yatırımcılar için prestij



Türk şirketlerinin geçmiş senelerde Senegal’e kazandırdığı birçok prestijli yapı var. Toplantıda, bu projelerin başarıları, hem hükümetten hem de iş dünyasından yeni projeler için yüksek talebin olduğu dile getirildi.



Dakar’a 40 kilometre mesafedeki, 3 milyon yolcu kapasiteli, yeni Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı, Türk firmalar Summa ve Limak tarafından, 8 ay gibi bir sürede tamamlandı, açılışı, 7 Aralık 2017 tarihinde yapıldı. Bu tarihten sonra, Summa ve Limak, havaalanının 25 yıl süreyle işletilmesine ortak oldu.



Yazgan Design Architecture’nin mimari çizimlerini yaptığı, 15 bin kişilik kapalı spor kompleksi Dakar Arena ve Tabanlıoğlu Mimarlık’ın çizdiği yeni konferans salonunu Centre International de Conférences Abdou Diouf’un (CICAD), yine Türk firması Summa tarafından inşa edildi.