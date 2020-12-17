SENİN KAHVEN HANGİSİ?

Kahve, dünyada ve ülkemizde günlük tüketimi en yüksek olan içeceklerin ilk sıralarında yer alıyor. Yeni nesil kahvecilik akımlarıyla birlikte ülkemizde son 20 yılda ortaya açılan kahve dükkanlarında daha önceki kuşakların adını bile duymadığı kahve isimleriyle karşılaşıyoruz. İtalyanca olan bu kahve isimlerini zamanla deneyimleyerek öğrendik ve neredeyse her gün kullandığımız, vazgeçilmez kelimelerimiz arasına yerleştirdik. Hayatın her anında keyifle tüketilebilen kahvenin insanların damak zevklerine göre birçok çeşidi bulunuyor.

Piyasada daha çok espresso ve ristretto bazlı kahvelerin tercih edildiğine değinen Türkiye’nin ilk 5. nesil kahvecisi Kaave Roastery’nin Yönetim Kurulu Üyesi Doğa Kaya, “İtalyanların kahve geleneğinden gelen espresso kahvenin özüdür. Espresso bazlı kahvelerin temelini oluşturan içecektir diyebilirim. Ristretto da espressonun özüdür. Espressoya göre daha yoğun ve aromatiktir.

Bugün en çok içilen kahveler olan americano, latte, macchiato espresso bazlı olarak yapılan kahvelerdir. Americano daha sert ve sade kahve sevenlerin tercih ettiği klasik bir kahve iken, macchiato espressonun üzerine benek görünümü oluşturacak şekilde süt kreması konularak yapılır ve içimi klasik espressoya göre daha kolaydır. Latte ise daha yoğun sütlü ve süt köpüğü olan hafif kahve sevenlerin favori içeceğidir.

Espresso bazlı kahveler arasında cappuccino ve Flat White da epey tercih ediliyor diyebilirim. Double shot ristretto ile sütün buluşmasıyla cappuccino elde ediyoruz. Latteye göre kreması daha kalın olan cappuccino daha kıvamlı bir kahve tercih edenlerin seçeneği olabiliyor. Yine double ristretto ile ince kremalı ısıtılan sütün buluşmasıyla elde edilen Flat White, son dönemlerin favori tercihleri arasında yer alıyor. İçimi rahat olan fakat kahve aromasını daha yoğun almak isteyenler için mükemmel bir tercih.” dedi.