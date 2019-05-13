Seracılar 2019’da yüzde 70 büyüme hedefliyor

2019’u sektör için fırsat yılı gördüklerini belirten Sera Konstrüksiyon, Donanım, Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan, bu yıl yüzde 70 oranında büyüme öngördüklerini açıkladı.

Sera Konstrüksiyon, Donanım, Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği SERKONDER, 2019’u sektörleri için fırsat yılı olarak gördüklerini açıkladı. 2018 yılında yurt içinde yaklaşık olarak alçak tünel, tünel, plastik ve cam olmak üzere toplamda 20 bin dekar yeni sera yapıldığını belirten SERKONDER Başkanı Halil Kozan, sera konstrüksiyon ve donanımının ülkemizde en hızlı büyüyen sektör olduğuna dikkat çekti ve 2019 yılında yüzde 70 oranında büyüme öngördüklerini söyledi. Kozan, “2000’li yıllara kadar ülkemizde modern seraların kurulumunun tamamen yabancı firmalar tarafından yapılırken bugün ister plastik ister cam seraların tamamına yakınını yüzde 100 oranında yerli olarak anahtar teslimi yapabilmekteyiz” dedi.Sektör olarak yeni pazarlara ulaşmada çok şanslı olduklarını belirten SERKONDER Başkanı, “Dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) sektör fuarı Growtech, ülkemizde seracılığın başkenti Antalya’da düzenleniyor. SERKONDER olarak bizi yeni hedef pazarlarımızla buluşturan Growtech’i destekliyor ve geniş katılımla yer alıyoruz. Geçtiğimiz yıl, en önemli hedef pazarımız, Özbekistan’dan bir heyeti Growtech’te ağırladık. Fuarla beraber yerli ve milli üretimle inşaa edilen seralarımızı yerinde gösterdik.Özbekistan, 3 yıl içinde 10 bin hektar, 13 yılda ise 50 bin hektar modern sera kurmayı hedefliyor. Bu pazardan Türkiye olarak büyük bir pay alacağımızı düşünüyoruz. Pazarın en az yüzde 50’sine talibiz. Özbekistan pazarında Türk firmalarına çok güveniliyor. Türk sera üreticilerinin projeleri Kore ve Çin üreticilerinin önünde, Avrupa’nın sadece bir tık gerisinde olarak görülüyor. Kısacası Kore ve Çin’i geçtik, Avrupa’ya kafa tutuyoruz. Rusya, Katar ve İran pazarlarını yakından takip ediyoruz” dedi.SERKONDER’e üye olan firma sayısının 39 olduğunu, bu firmaların tamamının yerli sermaye ve yerli teknoloji ile üretim yaptıklarını sözlerine ekleyen Kozan, “Donanım ve konstrüksiyon olmak üzere sektörün genelinde 50 firma var. Eskiden yabancı sermayeli firma sayısının sektördeki oranı yüzde 50 iken; günümüzde yurtiçi pazarda yabancı meşeili firma sayısı yüzde 10’lar mertebesindedir. Yerli üreticilerimiz üretim kalitesi olarak çok iyi bir noktaya geldiler. Yerli üreticilerimizin yaptıkları seraların Avrupa’daki seralardan hiçbir farkı yok. Bu konuda önemli bir yol katettik. Artık bütün yatırımcılar yerli sera konstrüksiyon ve donanım firmalarına güvensinler. Bizim yurtdışına donanım satan üyelerimiz var. Türkiye’de çok başarılı firmalarımız var. Dışardan firma aramamıza gerek yok” dedi.Türkiye, tarımsal üretimde Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada yer alıyor. 186 ülkeye 1.536 çeşit tarımsal ürün ihracatı gerçekleştiren ülkemiz, seracılıkta Avrupa’da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor. Dünyanın en büyük örtü altı (seracılık) tarım sektörü fuarı Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı 27-30 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda ‘Sera ve Sulama Teknolojileri’, ‘Tohumculuk’, ‘Bitki Besleme ve Koruma’, ‘Traktör ve Tarım Makinaları’ ile ‘Hayvancılık’ olmak üzere toplam 5 kategoride yapılacak. Bu yıl fuara, 30’un üzerinde ülkeden 850’yi aşkın firma ve 130’den fazla ülkeden 90 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Tarım sektörünün uluslararası en büyük markası Growtech tarım fuarımızda, geçtiğimiz yıl 120 ülkeden 86 bin 780 ziyaretçi ve 30 ülkeden 800’ün üzerinde firma ve markayı ağırladık. Her yıl kendimizi yenileyerek, daha da üzerine koyarak, katılımcı ve ziyaretçilerimize daha verimli bir fuar deneyimi yaşatmayı hedefleyen bir organizasyonuz. Growtech fuarının tarım sektörü için yarattığı en önemli katma değerlerden biri, uluslarararası bir platform olması. Rekabetin her geçen gün arttığı ekonomik dünyada, 120 ülkeden ziyaretçiyi ülkemize, Antalya’ya getirmeyi başardık ve önemli bir rekora imza attık. Bu yıl hedef pazarlarımızı daha da genişleterek tam anlamıyla dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyoruz. Growtech, adında yer alan ‘Uluslararası’ ibaresini sonuna kadar hak eden bir fuar. Geçtiğimiz yıl yerel ve ulusal basınımızla beraber uluslararası basın da Growtech fuarını ziyaret etti. Bu yıl, Growtech etkinliklerimizin içeriği daha zengin olacak. Tarım sektöründe yaşanan son gelişmeler, inovasyonlar ve uygulamaların aktarılacağı Growtech 2019 etkinlik programında ulusal konuşmacıların yanı sıra, uluslararası birçok konuşmacı da yer alacak.“Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması” sloganı ile tarımın, çiftçinin yanında olan, onların ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üreten teknolojilere ev sahipliği yapmaya da devam edeceğiz” dedi.Growtech Uluslararası Tarım Fuarı kapsamında, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği(BAİB) organizasyonu ile 51 ülkeden alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleşecek. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 12. kez düzenlenecek ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek vermeye devam edilecek. Tarımın güncel konularının konuşulacağı Tarım Sohbetleri, fuarda 3. kez yerini alırken, Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte düzenlenecek 4. Bitki Islahı Proje Pazarı gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapılacak. Fuar süresince, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER), Türkiye Tohumcular Birliği (), TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) yer aldığı panellerin yanı sıra uluslararası konuşmacıların sektörün dünyadaki gündemini tartıştığı zengin içerikli konferans programına da yer verilecek.