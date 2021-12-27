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Sesini Aç’ın yılbaşı özel konuğu Mor ve Ötesi

Garanti BBVA’nın YouTube kanalından yayınladığı müzikli sohbet serisi “Sesini Aç” final yapıyor. Yılbaşı akşamına özel hazırlanan son bölümün konuğu ise sevilen rock grubu mor ve ötesi oluyor.

Sesini Aç’ın yılbaşı özel konuğu Mor ve Ötesi

Harun Tekin (vokal, gitar), Kerem Özyeğen (gitar, geri vokal), Burak Güven (bas gitar, geri vokal) ve Kerem Kabadayı’dan (davul) oluşan ve geçtiğimiz günlerde yayınladığı son teklisi Forsa ile yine büyük ses getiren grup, Sesini Aç’a ve yılbaşı akşamına özel bir performans sergileyecek. mor ve ötesi 31 Aralık’ta yayına girecek programda “Bahar” şarkısını da ilk kez akustik olarak seslendirecek. 

Garanti BBVA’nın, pandemiden en fazla etkilenenler arasında yer alan müzik sektörüne destek vermek amacıyla hayata geçirdiği Sesini Aç, bugüne kadar Kalben, Adamlar, Gaye Su Akyol, Evdeki Saat, Ceylan Ertem, Çağrı Sertel, Selen Gülün, Batı Şallıel, Cenk Erdoğan, Nova Norda, Sedef Sebüktekin, Madrigal, Ufuk Beydemir, Yedinci Ev gibi birçok ismi ve grubu müzikseverlerle buluşturdu. İpek Atcan’ın sunumuyla 12 bölüm yayınlanan program, 22 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. 

Garanti BBVA, sanatçılara yeni üretimler yapacakları alanlar sağlamak üzere kültür ve sanata verdiği desteği farklı projelerle sürdürmeye devam edecek.  

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Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVAMor Ve Ötesi
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