Sevgililer Günü'nü en çok erkekler kutluyor Türkiye'de e-ticaretin ev sahibi GittiGidiyor, sosyal anket servisi Poltio.com üzerinden tüketicinin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yaklaşımını inceledi.

Başak Berber yazıyor - Toplamda 13 bin 552 kişinin cevapladığı sorular ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.



GittiGidiyor'un Poltio.com işbirliği ile hazırladığı ankette “Sevgililer Günü'nü kutlar mısınız?” sorusuna yüzde 41 ile en çok evli erkekler “Evet” dedi. Evli kadınların Sevgililer Günü'nü kutlama oranı yüzde 31'de kaldı. Diğer yandan bekarlarda ise bu günü kutlama oranı evlilere kıyasla oldukça düşük seviyede. Ankette bekar erkeklerin sadece yüzde 23'ü, kadınların ise yüzde 24'ü Sevgililer Günü'nü kutladığını belirtti.



Sonuçlara göre, Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen kutlama şekli, akşam yemeğine çıkmak. Bekar erkeklerin yüzde 51'i, kadınların yüzde 67'si ve evli erkeklerin yüzde 47'si, kadınların yüzde 64'ü Sevgililer Günü'nde sevgilileri ile yemeğe çıkmayı tercih ettiklerini belirtti.



Yemek seçeneğini evde yapılacak özel bir kutlama planı takip etti. Bekar erkeklerin yüzde 39'u, kadınların yüzde 24'ü ve evli erkeklerin yüzde 48'i, kadınların yüzde 36'sı evde kutlamadan yana.



Evliler, daha fazla hediye alıyor



Anketteki “Sevgililer Günü için hediye alır mısınız?” sorusunu yanıtlayan evlilerin yüzde 40'ı, bekarların ise yalnız yüzde 31'i “Evet” dedi.



Bekar erkeklerin yüzde 30'u, bekar kadınların yüzde 33'ü Sevgililer Günü'nde hediye aldıklarını belirtti. Evli erkeklerde ise hediye alma oranı yüzde 44'e kadar çıkarken, evli kadınlarda yüzde 41 olarak hesaplandı.



Hediye olarak ise erkeklerin yüzde 34'ü çiçek, yüzde 28'i takı ve mücevher hediye ettiğini belirtti. Kadınların yüzde 42'sinin ise hediye seçimini giyim ürününden yana kullandığı ortaya çıktı.



İnternetten alınan hediye elden veriliyor



Anketten çıkan bir diğer önemli sonuç ise hem evli hem de bekarlarda internetten alınan hediyelerin kargo ile gönderilmesi yerine doğrudan elden verilmesinin tercih edilmesi. Hediyelerini kendileri verenlerin oranı erkeklerde yüzde 77, kadınlarda yüzde 80.

