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Seyidoğlu Gıda'dan pandemi hastanelerine destek

Seyidoğlu Gıda Korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına 10 bin Kahvaltı Seti bağışında bulundu. Özellikle vücut direncini yüksek tutan tahin ve pekmez ürünlerinin kahvaltı setine eklendiğini ifade eden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Farklı illerde faaliyet gösteren Pandemi hastanelerinden gelen talepler doğrultusunda vakumlu özel bir kahvaltı seti hazırladık. Salgın sonuna kadar talep eden kurumlara desteğe devam edeceğiz” diye konuştu. 

Seyidoğlu Gıda'dan pandemi hastanelerine destek

Seyidoğlu Gıda tarafından sağlık çalışanlarının vücut direncini yükseltecek tahin ve pekmez başta olmak üzere 9 farklı ürününden oluşan kahvaltı seti ücretsiz olarak Pandemi hastenelerine dağıtımı devam ediyor. Şu ana kadar Türkiye genelindeki hastanelere 10 binden fazla kahvaltı setini ücretsiz olarak teslim ettiklerini anlatan Genel Müdür Göksu, “Sağlık çalışanlarımız çok büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Devletimizin imkanları çok geniş ama bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Sağlık çalışanlarına minnettarız. Yoğun tempo içerisinde pek çoğu ayakta atıştırmalık ürünlerle besleniyor. Biz de buna çözüm olarak 1 hafta bozulmayan vakumlu vücut direncini yükselten özel bir kahvaltı seti hazırladık. Sağlık çalışanları çantasına koyup fırsat bulduğunda tüketebiliyor. İçeriği de Korona salgınına göre değiştirdik. Tahin, pekmez, helva ve bal gibi vücut direncini yükselten ve zinde tutan ürünler ekledik” diye konuştu. 

Gelen Talepler doğrultusunda yada hastaneleri tek tek arayarak ihtiyaç listesi hazırladıklarını ifade eden Göksu, “Özel yada devlet hastanesi ayrımı gözetmeksizin elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Üretim bandımızda hastanelere destek için birim ayırdık. Salgın sonuna kadar desteğimizi sürdüreceğiz” dedi. 

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Seyidoğlu GıdaMehmet GöksuPandemi HastaneleriKoronavirüsSağlık çalışanları
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