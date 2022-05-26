Sigma Elektrik bayileri KKTC’de enerji topladı

Alçak gerilim koruma ürünleri sektöründe ülkemizin adını dünyaya duyuran Sigma Elektrik, 10-12 Mayıs 2022 tarihleri arasında KKTC’de “Sigma 2022 İş Ortakları Organizasyonu” düzenledi. Şirket, Türkiye’nin yedi bölgesine yayılmış olan bayilerinden 75 kişiyi Bafra şehrindeki Concorde Luxury Resort’ta ağırladı. Üç gün süren etkinliklerde bayiler çeşitli etkinliklerin yanı sıra Kıbrıs’ın mükemmel ortamında dinlenme fırsatı buldular. Motivasyon yükseltme amacıyla yapılan organizasyonda şirketin ürün ve hizmetlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştıran bayiler yeni başarılara imza atmak için enerji topladı.

