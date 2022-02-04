Sigortacılık alanında uluslararası kariyer fırsatı

Yeni mezunlara ve sektör çalışanlarına, hayat sigortacılığı alanında kariyer fırsatı sunan Aegon Atölye isimli program, 12 Mart 2022 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılanlar, kariyer yolculuklarında ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma fırsatının yanı sıra, ortak fikirleriyle oluşturacakları çalışma prototipleriyle ödül kazanma ve program boyunca sigortacılığın duayen isimleriyle birebir tanışma şansına da sahip olacaklar.

Aegon’un, Mart ayında İzmir’de düzenleyeceği işe alım programı Aegon Atölye’de, farklı deneyim, tecrübe, bilgi ve birikime sahip kişiler bir araya gelecek. Bu kişilerin oluşturacakları fokus gruplar, sektörün önde gelen isimlerinin mentörlüğünde, kendilerine verilen konu başlıkları ışığında projeler üretecek. Etkinlik sayesinde katılımcılar da birebir tanışma fırsatı bulacak.

Aegon Atölye, yeni mezun ve mezun adayları ile başarılı profesyonellere göre

Başvuruların https://forms.office.com/r/F5U5EsyMhh linki üzerinden alındığı Aegon Atölye’ye; kariyerine en iyi başlangıcı yapmak isteyen üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlar, hayat sigortacılığı alanında kariyer planlayanlar, profesyonel iş hayatındaki kariyerlerini bir adım öteye taşımayı hedefleyen sektör uzmanları ile liderlik stillerini keşfedip becerilerini geliştirmek isteyenler katılabiliyor.

Birincilik ödülü 9 bin TL

Aegon Atölye’ye katılanlar, eğitim geçmişlerini ve yeteneklerini, hayalleriyle birleştirerek uluslararası bir sigorta şirketinde kariyer yapma şansının yanı sıra, becerilerini geliştirme ve profesyonel networklerini büyütme fırsatı da bulacak. Ayrıca programda sunulacak projelerin arasında yapılan değerlendirme sonucunda birinciliğe layık görülen ekip 9 bin TL, ikinci olan ekip ise 6 bin TL para ödülü kazanacak. Aegon Atölye’de yer alan herkese katılım sertifikası da verilecek.